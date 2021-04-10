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Новини Коронавірус і карантин
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Закарпатська область 11 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов

Закарпатська область 11 квітня виходить із

10 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про виключення Закарпатської області з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами якого комісія вирішила скасувати з 00:00 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області і застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, Закарпатська область однією із перших опинилася у "червоній" зоні карантину після початку третьої хвилі коронавірусу.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано в Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) Закарпатська область (2069)


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Червона зона пішла на схід, а потім повернеться знов. І так стопіццот раз.
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10.04.2021 12:22 Відповісти
ага, Закарпатська виходить, а Харківська входить
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10.04.2021 12:37 Відповісти
Майские праздники на носу!Бабло побеждает зло!
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10.04.2021 16:58 Відповісти
 
 