Закарпатська область 11 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов

10 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про виключення Закарпатської області з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами якого комісія вирішила скасувати з 00:00 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області і застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, Закарпатська область однією із перших опинилася у "червоній" зоні карантину після початку третьої хвилі коронавірусу.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано в Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях.