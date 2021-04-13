Полтавщина із 15 квітня переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епіднебезпеки на території Полтавської області.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Полтавщина посилила карантинні обмеження, заборонивши роботу кафе та ресторанів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатська область 11 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов