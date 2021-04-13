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Полтавщина із 15 квітня переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епіднебезпеки на території Полтавської області.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Полтавщина посилила карантинні обмеження, заборонивши роботу кафе та ресторанів.
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показати весь коментар13.04.2021 14:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар13.04.2021 16:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Maxim Mikhaletckiy
показати весь коментар13.04.2021 22:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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