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Новини Коронавірус і карантин
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Полтавщина із 15 квітня переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Полтавщина із 15 квітня переходить у

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епіднебезпеки на території Полтавської області.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Полтавщина посилила карантинні обмеження, заборонивши роботу кафе та ресторанів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатська область 11 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) Полтавська область (1133)


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А если объявить красные зоны карантина в прифронтовых зонах, то кацапы не будут проводить полномасштабное вторжение? Все таки корона вирис это не шутки
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13.04.2021 14:26 Відповісти
Можна у хворих слину і сечу збирати. І від кацапів ними відбиватись. Бактеріологічна зброя!
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13.04.2021 16:09 Відповісти
геноцид народу провладними курвами
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13.04.2021 22:16 Відповісти
 
 