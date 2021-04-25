Кабмин планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы, - Шмыгаль
Для активизации путешествий по Украине Кабинет министров планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
"Развитие туризма также сегодня стоит на повестке дня в правительстве. Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг приведет к уменьшению расходов компаний и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествиям по стране", - отметил Шмыгаль.
Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство. Шмыгаль добавил, что уже поставил соответствующую задачу перед министерствами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Покупай пять билетов и лети один.
Как же задолбала эта соезрада!
Ігорьонь, в нас не фірми звільняють від конкретних податків, а види діяльності. Так що не пройде, звільнять тільки вартість квитків.
И чего этим "соевым" не хватает? Эпоху бидности здолалы - не нравится, зарплаты у учителей 4к $ - не нравится, коммуналка - стала в разы дешевле - не нравится, теперь каждый пэрэсичный украинец пересядет с автобусов и электричек на самолеты им *** опять не нравится.
Ведь ещё со времён реформатора у каждого украинца есть слитки золота.
Проверь свою тумбочку, там много должно быть.
Мені не хочеться знову сидіти в червоній зоні карантину та хвилюватися: а чи хватить мені чи моїм батькам ліжка з киснем?
Твої зелені за рік навіть однієї клініки не збудували, але вкатали в асфальт 35млдр з антиковідного фонду. І чомусь я впевнений, що мені, як і будь-якій нормальній людині, буде до дупи якою дорогою мене чи моїх рідних повезуть на кладовище чи до крематорію.
-- хто в хате Хозяин?
Своєчасне й потрібне рішення !
Нужно среднюю зарплату в Украине поднимать, хотя бы до 25-30 тысяч грн, тогда и можна будет летать.
А не так как сейчас 12-13 тысяч грн. - средняя зарплата в Украине (350-400 евро). Это не тот уровень, который должен получать работник за свой труд. Это уровень пособия по безработице где нибудь в отсталой стране Евросоюза, типа Португалии или Греции.
и что теперь внутряные перевозчики начнут выдавать пассажирам билетики
(без них никто по страховке вас лечить небудет когда вам при аварии оторвет ногу) ?