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Кабмін планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси, - Шмигаль

Кабмін планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси, - Шмигаль

Для активізації подорожей в Україні Кабінет міністрів планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Розвиток туризму також сьогодні стоїть на порядку денному в Уряді. Для активізації подорожей всередині країни ми плануємо звільнити авіаперевізників від оподаткування на такі маршрути.

Цей крок призведе до зменшення витрат компаній і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більший доступ до швидких подорожей країною. Для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства — це завдання вже поставив перед міністерствами", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На травневі свята модель карантину не змінюватимуть, - Шмигаль

податки (3919) туризм (1567) авіасполучення (3085) Шмигаль Денис (4686)


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Топ коментарі
+5
Не Шмыгаль, а Коломойский!
-- хто в хате Хозяин?
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25.04.2021 16:44 Відповісти
+4
А що, в нас вже всі областя вийшли з червоної чи помаранчової зони? Чи може три чверті населення України вже отримали хоча б одну дозу вакцини? А може Бєні терміново потрібні гроші?
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25.04.2021 16:44 Відповісти
+4
Враховуючи,що 70% внутрішніх авіаперевезень-МАУ...
Своєчасне й потрібне рішення !
Кабмін планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5855
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25.04.2021 17:12 Відповісти
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А що, в нас вже всі областя вийшли з червоної чи помаранчової зони? Чи може три чверті населення України вже отримали хоча б одну дозу вакцини? А може Бєні терміново потрібні гроші?
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25.04.2021 16:44 Відповісти
Не нравится летать дёшево?
Покупай пять билетов и лети один.
Как же задолбала эта соезрада!
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25.04.2021 16:54 Відповісти
Звільнення від податків завжди закінчується махінаціями на мільярди! Завтра авіакомпанії почнуть продавати горілку та володіти мережами заправок! Це рішення уряду злочинне! Шмигаля під трибунал і розстріляти курву!
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25.04.2021 16:59 Відповісти
.. обострение у Игорька.... реальное!!! Уже за оружие хватается..)))
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25.04.2021 17:02 Відповісти
Розумний). Одразу мутку накрутив)).
Ігорьонь, в нас не фірми звільняють від конкретних податків, а види діяльності. Так що не пройде, звільнять тільки вартість квитків.
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25.04.2021 17:38 Відповісти
Тобі б балети писати, а не цю хню. Хоча прихильник Тюлі тобі все розповів! В Україні НЕМАЄ громадянського авіасполучення! Є тільки пересування олігархічних груп! Тобто самі себе і звільняють, але ***** Є мінтранспорту і заб'є це в вартість квитка для пенсіонерів на безкоштовний транспорт який їм визначено!
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25.04.2021 18:18 Відповісти
А Вы часто летаете внутренними авиарейсами?
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25.04.2021 17:01 Відповісти
"Как же задолбала эта соезрада!"Кабмін планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6651 https://censor.net/ua/user/462589

И чего этим "соевым" не хватает? Эпоху бидности здолалы - не нравится, зарплаты у учителей 4к $ - не нравится, коммуналка - стала в разы дешевле - не нравится, теперь каждый пэрэсичный украинец пересядет с автобусов и электричек на самолеты им *** опять не нравится.
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25.04.2021 17:23 Відповісти
Ожидают пенсии и зарплаты в килограммах золота, епта, вместе же сделали...
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25.04.2021 17:27 Відповісти
Ты в коме был?
Ведь ещё со времён реформатора у каждого украинца есть слитки золота.
Проверь свою тумбочку, там много должно быть.
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25.04.2021 18:29 Відповісти
Вы, батенька, немного недалекий. Какого реформатора, зели? Кто обещал невиданные богатства и зарплаты? Учителям, к примеру? И да. Вы неуважаемый. так и не ответили на вопрос: вы летаете внутренними рейсами?
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25.04.2021 18:49 Відповісти
Дядя, ти дурак? (с) х/ф
Мені не хочеться знову сидіти в червоній зоні карантину та хвилюватися: а чи хватить мені чи моїм батькам ліжка з киснем?
Твої зелені за рік навіть однієї клініки не збудували, але вкатали в асфальт 35млдр з антиковідного фонду. І чомусь я впевнений, що мені, як і будь-якій нормальній людині, буде до дупи якою дорогою мене чи моїх рідних повезуть на кладовище чи до крематорію.
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25.04.2021 18:22 Відповісти
Не построили, ну хоть и не закрыли, как при реформе, одной из 144.
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25.04.2021 18:31 Відповісти
И сколько по твоему там денег будет?
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25.04.2021 16:55 Відповісти
Не Шмыгаль, а Коломойский!
-- хто в хате Хозяин?
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25.04.2021 16:44 Відповісти
Коломойші це не сильно допоможе, а от лоукостом з Києва до Львова за 500 грн я б злітав)
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25.04.2021 16:51 Відповісти
За 500 скоро ходитимеш в платний туалет! Десь наприкінці року
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25.04.2021 18:20 Відповісти
по странному стечению обстоятельств авиаперевозчик у нас один- и тот Коломойский!!
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25.04.2021 16:52 Відповісти
здрасті.. а Мотор Січ Ейрлайнс
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25.04.2021 17:36 Відповісти
Ну а между тем , некто гетманцев хочет обязать своих недалеких «хозяев» отнести в банк все наличные деньги, которые они накопили, и заплатить с них 5% налога. Причем заплатить придется, даже если эти деньги были накоплены с официальных доходов, с которых уже уплачены все отчисления. Такая норма содержится в законопроектах о "налоговой». Не знаю, насколько это безумие реально, но зебилы, если есть среди вас кто-то с именем Голда, лучше тикайте. Уже, от греха подальше остальных с праздниками. Ума вам и мира.
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25.04.2021 16:57 Відповісти
Враховуючи,що 70% внутрішніх авіаперевезень-МАУ...
Своєчасне й потрібне рішення !
Кабмін планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5855
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25.04.2021 17:12 Відповісти
билеты скорее всего не подешевеют, а какая-то бородатая бабушка получит сверхприбыль
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25.04.2021 17:19 Відповісти
Не тільки не подешевшають а виростуть на 40%.
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25.04.2021 18:21 Відповісти
никто как не летал на внутренних рейсах, так и не будет летать... Из за дорогих билетов на авиарейсы. Ну вместо 2,5 тысяч за билет, будет 2 тысячи... И что это изменит.
Нужно среднюю зарплату в Украине поднимать, хотя бы до 25-30 тысяч грн, тогда и можна будет летать.
А не так как сейчас 12-13 тысяч грн. - средняя зарплата в Украине (350-400 евро). Это не тот уровень, который должен получать работник за свой труд. Это уровень пособия по безработице где нибудь в отсталой стране Евросоюза, типа Португалии или Греции.
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25.04.2021 17:35 Відповісти
Пассажиропоток одного аэропорта какого нибудь Штутгарта или Марселя, превышает суммарный пассажиропоток всех вместе взятых аэропортов Украины.
Кабмін планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2156
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25.04.2021 17:59 Відповісти
А Вы чего ожидали,ведь с Ужгорода в Киев на такси дешевле чем на самолете да и летали на них только за бюджетные деньги пообедать или поужинать в Киеве.
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25.04.2021 18:22 Відповісти
И в чем здесь подвох Кабмина?
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25.04.2021 18:19 Відповісти
какая забота о прогоревшем бизнесе кало мойши...
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25.04.2021 18:23 Відповісти
Кабмин планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы, - Шмыгаль

и что теперь внутряные перевозчики начнут выдавать пассажирам билетики

(без них никто по страховке вас лечить небудет когда вам при аварии оторвет ногу) ?
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25.04.2021 20:29 Відповісти
 
 