Кабмін планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси, - Шмигаль

Для активізації подорожей в Україні Кабінет міністрів планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішні рейси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Розвиток туризму також сьогодні стоїть на порядку денному в Уряді. Для активізації подорожей всередині країни ми плануємо звільнити авіаперевізників від оподаткування на такі маршрути.

Цей крок призведе до зменшення витрат компаній і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більший доступ до швидких подорожей країною. Для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства — це завдання вже поставив перед міністерствами", - зазначив Шмигаль.

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