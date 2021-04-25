На травневі свята модель карантину не змінюватимуть, - Шмигаль
На травневі свята модель адаптивного карантину в Україні не змінюватимуть, але українцям варто проявити відповідальність і уникати масових скупчень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього святкування не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою ефективність: цього тижня з "червоної" зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть додатися ще кілька областей", - зазначив глава уряду.
Він нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
"Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння і сприяння у протидії поширенню коронавірусу", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обережність і уникати масових скупчень на свята.
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я бы сосредочился на а шо же мы можем сделать?
а мы можем - тварей прикацапленых не выбирать можем - надеюсь ето последний раз.
выкопать можем - хотя у нормальных людей все уже давно должно быть выкопано,
почищено и смазано - не в мире живем...
клован не имеет никакого значения .. - екземпляр проходной....
https://censor.net/ru/news/3261825/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umer_231_chelovek_zafiksirovany_7_930_novyh_sluchaev_zarajeniya_6_574/sortby/tree/order/asc/page/0#comments
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька секунд ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфекції у Храмі-великі флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфекції