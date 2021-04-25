На травневі свята модель карантину не змінюватимуть, - Шмигаль

На травневі свята модель адаптивного карантину в Україні не змінюватимуть, але українцям варто проявити відповідальність і уникати масових скупчень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього святкування не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою ефективність: цього тижня з "червоної" зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть додатися ще кілька областей", - зазначив глава уряду.

Він нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Читайте також: Штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним

"Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння і сприяння у протидії поширенню коронавірусу", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обережність і уникати масових скупчень на свята.