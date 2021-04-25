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Новости Коронавирус и карантин
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На майские праздники модель карантина менять не будут, - Шмыгаль

На майские праздники модель карантина менять не будут, - Шмыгаль

На майские праздники модель адаптивного карантина в Украине меняться не будет, но украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность: на этой неделе из красной зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", - отметил глава правительства.

Он напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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"Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2748) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
На майские праздники модель карантина менять не будут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2105
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25.04.2021 14:08 Ответить
+4
В Україні День дурня 365 днів на рік !!!)))
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25.04.2021 14:14 Ответить
+2
НУ а потом можно и за дидов накатить, кто выжевет после таких затяжных выходных!!! А думаете дидам было легко???? ОТОЖ
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25.04.2021 14:19 Ответить
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https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b0.html Поставщики объявили цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая: 11-14 грн/куб. м 25 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b0.html#comments Комментарии: 7 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b0.html На майские праздники модель карантина менять не будут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3922 Поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b0.html#more-130739 Читать далее
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25.04.2021 14:07 Ответить
На майские праздники модель карантина менять не будут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2105
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25.04.2021 14:08 Ответить
В Україні День дурня 365 днів на рік !!!)))
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25.04.2021 14:14 Ответить
Якщо в усьому світі прищепили проти ко-віду кожного восьмого жителя, то в Україні - лише кожного восьмидесятого...
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25.04.2021 16:15 Ответить
мендель карантина 🤣🤣🤣🤣.
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25.04.2021 14:12 Ответить
Как говорится: спасибо правительству за наше счастливое детство!
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25.04.2021 14:15 Ответить
Сначала пойдем бухать первого чесла на перва май, ведь мы, ****, трудящие, а на второй день пойдем бухать на пааску, ведь мы, ****, православные, как Вусик, ну, а 3-4го будем апахмелятса
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25.04.2021 14:17 Ответить
НУ а потом можно и за дидов накатить, кто выжевет после таких затяжных выходных!!! А думаете дидам было легко???? ОТОЖ
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25.04.2021 14:19 Ответить
Маевка в Одессе поэтому и отменили? Так теперь определяют зоны? Зимой буковель, с мая Одесса, тупо и смешно
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25.04.2021 14:23 Ответить
а вот на Одессу не гоните. Второе мая это хороший праздник - Всемирный День Шашлыка (ВДШ)
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25.04.2021 14:26 Ответить
кацапы не изменятся никогда.
я бы сосредочился на а шо же мы можем сделать?
а мы можем - тварей прикацапленых не выбирать можем - надеюсь ето последний раз.
выкопать можем - хотя у нормальных людей все уже давно должно быть выкопано,
почищено и смазано - не в мире живем...
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25.04.2021 14:28 Ответить
Арсену борисовичу партбилет из под подушки достать - секунда дела,
клован не имеет никакого значения .. - екземпляр проходной....
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25.04.2021 14:42 Ответить
В Україні де-юре НЕМАЄ карантину.
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25.04.2021 15:17 Ответить
А зачем менять модель ? Степанов только-только новой моделью прибарахлился
На травневі свята модель карантину не змінюватимуть, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6628
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25.04.2021 15:32 Ответить
Повылазят легко одетые, побухают, посидят на теплом солнышке и холодном ветре и холодной земле, по раздеваются разгаряченные, по простуживают все что есть, начнутся сопли, дотянут до пневмоний и опять короновирус нападет)
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25.04.2021 16:12 Ответить
Прошу не_відміняти режим "червоної зони" і не_скасовувати спецперепустках в міському транспорті м.Києва!

https://censor.net/ru/news/3261825/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umer_231_chelovek_zafiksirovany_7_930_novyh_sluchaev_zarajeniya_6_574/sortby/tree/order/asc/page/0#comments
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька секунд ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфекції у Храмі-великі флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфекції
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25.04.2021 18:02 Ответить
 
 