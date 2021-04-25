На майские праздники модель карантина менять не будут, - Шмыгаль

На майские праздники модель адаптивного карантина в Украине меняться не будет, но украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность: на этой неделе из красной зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", - отметил глава правительства.

Он напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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"Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.