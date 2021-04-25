На майские праздники модель карантина менять не будут, - Шмыгаль
На майские праздники модель адаптивного карантина в Украине меняться не будет, но украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность: на этой неделе из красной зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", - отметил глава правительства.
Он напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
"Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я бы сосредочился на а шо же мы можем сделать?
а мы можем - тварей прикацапленых не выбирать можем - надеюсь ето последний раз.
выкопать можем - хотя у нормальных людей все уже давно должно быть выкопано,
почищено и смазано - не в мире живем...
клован не имеет никакого значения .. - екземпляр проходной....
https://censor.net/ru/news/3261825/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umer_231_chelovek_zafiksirovany_7_930_novyh_sluchaev_zarajeniya_6_574/sortby/tree/order/asc/page/0#comments
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька секунд ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфекції у Храмі-великі флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфекції