Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале проведения национальной инвентаризации лесов, которую планируют завершить за 5 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер-министр отметил: "Впервые в Украине будет проведена национальная инвентаризация лесов. Данные по ее результатам будут открыты и доступны каждому украинцу. Информация будет собираться в течение следующих 5 лет.
Последний раз учет украинских лесов проводился 10 лет назад, а следовательно актуальных данных на сегодня нет. Проведение инвентаризации позволит получить объективные сведения о состоянии лесов, лучше видеть изменения, которые там происходят, и эффективнее строить государственную политику в сфере защиты окружающей среды.
Также мы упростили доступ к получению информации о землеустройстве и земельных участках. Такое решение улучшит эффективность работы Государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель".
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https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів .
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
Вава, 2019 рік. Стадіон. Питання № 7. " Куди поділися ліси ?"
специализация : жонглёры
деятельность : манипуляции
место работы : цирк, под куполом ВР
Просто идиотский распил денег.