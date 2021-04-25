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Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов

Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале проведения национальной инвентаризации лесов, которую планируют завершить за 5 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Премьер-министр отметил: "Впервые в Украине будет проведена национальная инвентаризация лесов. Данные по ее результатам будут открыты и доступны каждому украинцу. Информация будет собираться в течение следующих 5 лет.

Последний раз учет украинских лесов проводился 10 лет назад, а следовательно актуальных данных на сегодня нет. Проведение инвентаризации позволит получить объективные сведения о состоянии лесов, лучше видеть изменения, которые там происходят, и эффективнее строить государственную политику в сфере защиты окружающей среды.

Также мы упростили доступ к получению информации о землеустройстве и земельных участках. Такое решение улучшит эффективность работы Государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель".

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лес (627) инвентаризация (25) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+14
Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 5133
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25.04.2021 19:02
+12
Це і як 5 питань від недоумка криворогого?
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25.04.2021 18:56
+10
посмотрят в спутниковые карты гугл, и попилят лярды за 5 лет
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25.04.2021 18:53
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посмотрят в спутниковые карты гугл, и попилят лярды за 5 лет
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25.04.2021 18:53 Ответить
да, с сегодняшними технологиями инвентаризацию лесов по картам можно проводить ежедневно, а также считать железнодорожные вагоны с лесом-кругляком, а также все задокументировать по лесу с 2014 года, - только вот кабмин у нас угрюмый и весьма странный.
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26.04.2021 07:18 Ответить
Что ***,твой ахметка решил заняться лесопильным бизнесом?
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25.04.2021 18:55 Ответить
пора Наперстку Леонидовичу новую специальность вместе со своим сынком осваивать как и со всей его бандой ДТЭК и прочие конторки и рога и копыта..учиться валить таежник в ЧАЭС зоне ... если не повесят или не убьют... то да харчи казенные надо зарабатывать как то да и Шмыгайло надо переучиваться на новую профессию.... а Вовчик на зоне будет клавишы для рояля выстругивать....
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25.04.2021 18:59 Ответить
Це і як 5 питань від недоумка криворогого?
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25.04.2021 18:56 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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25.04.2021 20:20 Ответить
Тех лесов, что остались или всех?
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25.04.2021 18:59 Ответить
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25.04.2021 19:38 Ответить
Последствия лечить - тупость. Полиция - преступники, судов нет, что за .,.?
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25.04.2021 19:00 Ответить
-- Вам дрова не нужны?
-- Нет!
...ну -- и так далее...*)
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25.04.2021 19:00 Ответить
Изобретательность пилить бюджет прогрессирует. Следующие лярды будут тратить на измерение размеров облаков над территорией Украины (на осадки еще налога ведь нет).
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25.04.2021 19:01 Ответить
Пока нет, но мысли у них такие уже есть.
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25.04.2021 19:03 Ответить
Так конечно, у игрока на рояле крышкой беня кое-что прищемил. А что без бениного зели стоит вся зекоманда?
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25.04.2021 19:17 Ответить
Виділять корабельним соснам по айфоні 15???
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25.04.2021 19:01 Ответить
Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 5133
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25.04.2021 19:02 Ответить
А че так резко !?...шо видать лесов уже почти не осталось раз такая срочная проверка !?
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25.04.2021 19:03 Ответить
Хтось вимагає відзвітувати, шо там залишилося, аби час дарма на нас не гаяти.
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25.04.2021 20:23 Ответить
да отож... нужен аудит Нам , и мы как узнаем реальные цифры - прозреем *** !!! .. и на чем же их ВСЕХ вешать будем !? ...хм.. столбов на всех их не хватит ...
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25.04.2021 21:26 Ответить
а чё там осталось инвентировать? скажут остались одни строительные леса.
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25.04.2021 19:05 Ответить
Видимо начинается передел собственности и охотничьих угодий.
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25.04.2021 19:06 Ответить
Схоже, ето ж-ж-ж-ж нье спраста !
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25.04.2021 19:40 Ответить
Проснулся у нас лес уже весь вырубили типа почистили..
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25.04.2021 19:10 Ответить
06.03.2020
https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів .
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."

Вава, 2019 рік. Стадіон. Питання № 7. " Куди поділися ліси ?"
Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 6682
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25.04.2021 19:10 Ответить
у гаденыша израильская ксива на кармане. ему наши леса пох
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25.04.2021 19:20 Ответить
как и аграриям наша вода. кукуруза вытягивает всю воду...
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25.04.2021 20:22 Ответить
профессия : клоуны
специализация : жонглёры
деятельность : манипуляции
место работы : цирк, под куполом ВР
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25.04.2021 19:26 Ответить
Добре. Але рахуйте тільки ті дерева, на які можна повісити касабів
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25.04.2021 19:27 Ответить
ДІЯ ?)
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25.04.2021 19:33 Ответить
Нех вже інвентаризувати - всі дуби та буки випиляно, посадки закінчуються, вже пиляють липи та берези на вугілля для супермаркетів. Скоро будете дихати сажею з Ахметівських ТЕЦ та жаритися у пустелі при 40 без дощу все літо.
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25.04.2021 19:38 Ответить
Это делается за 2е недели по спутниковым снимкам. Вместе с активным мониторингом.
Просто идиотский распил денег.
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25.04.2021 19:47 Ответить
Вы гляньте как живут и на чем ездят директора лесхозов и все станет ясно без инвентаризации
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25.04.2021 20:28 Ответить
"Мудро" робити інвентаризацію після того як все вже вирубали і саме головне що на місці вирубаного нічого не посадили! Хащі дебіли будете інвентаризувати?

Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів - Цензор.НЕТ 7699
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25.04.2021 21:23 Ответить
В Евп=ропе за каждое спилянное дерево штрафуют, а у нас кто хочет пилит вековые дубы и некому пожаловаться! В администрации нет эколога, ментам по-боку...
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25.04.2021 22:02 Ответить
правильно.
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26.04.2021 06:57 Ответить
Нарешті сподобились? Проінвентаризуйте ті "ліси"., що за кордонами України у вигляді колод, меблів, дощок і тирсоплит. А ще рахунки в банках всіх причетних до цього...
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26.04.2021 09:48 Ответить
 
 