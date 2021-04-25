Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок проведення національної інвентаризації лісів, яку планують завершити за 5 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Прем'єр-міністр зазначив: "Уперше в Україні буде проведена національна інвентаризація лісів. Дані за її результатами будуть відкриті та доступні кожному українцю. Інформація збиратиметься протягом наступних 5 років.
Востаннє облік українських лісів проводився 10 років тому, а отже актуальних даних на сьогодні немає. Проведення інвентаризації дозволить отримати об’єктивні відомості про стан лісів, краще бачити зміни, які там відбуваються, та ефективніше будувати державну політику у сфері захисту довкілля.
Також ми спростили доступ до отримання інформації про землеустрій та земельні ділянки. Таке рішення покращить ефективність роботи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель".
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https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів .
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
Вава, 2019 рік. Стадіон. Питання № 7. " Куди поділися ліси ?"
специализация : жонглёры
деятельность : манипуляции
место работы : цирк, под куполом ВР
Просто идиотский распил денег.