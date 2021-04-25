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Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів

Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок проведення національної інвентаризації лісів, яку планують завершити за 5 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Прем'єр-міністр зазначив: "Уперше в Україні буде проведена національна інвентаризація лісів. Дані за її результатами будуть відкриті та доступні кожному українцю. Інформація збиратиметься протягом наступних 5 років.

Востаннє облік українських лісів проводився 10 років тому, а отже актуальних даних на сьогодні немає. Проведення інвентаризації дозволить отримати об’єктивні відомості про стан лісів, краще бачити зміни, які там відбуваються, та ефективніше будувати державну політику у сфері захисту довкілля.

Також ми спростили доступ до отримання інформації про землеустрій та земельні ділянки. Таке рішення покращить ефективність роботи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ставимо за мету не тільки розширити морське та авіасполучення із Туреччиною, а й заохотити турків приїжджати на сімейний відпочинок до України, - Шмигаль

ліс (765) інвентаризація (37) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+14
Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 5133
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25.04.2021 19:02
+12
Це і як 5 питань від недоумка криворогого?
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25.04.2021 18:56
+10
посмотрят в спутниковые карты гугл, и попилят лярды за 5 лет
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25.04.2021 18:53
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посмотрят в спутниковые карты гугл, и попилят лярды за 5 лет
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25.04.2021 18:53 Відповісти
да, с сегодняшними технологиями инвентаризацию лесов по картам можно проводить ежедневно, а также считать железнодорожные вагоны с лесом-кругляком, а также все задокументировать по лесу с 2014 года, - только вот кабмин у нас угрюмый и весьма странный.
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26.04.2021 07:18 Відповісти
Что ***,твой ахметка решил заняться лесопильным бизнесом?
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25.04.2021 18:55 Відповісти
пора Наперстку Леонидовичу новую специальность вместе со своим сынком осваивать как и со всей его бандой ДТЭК и прочие конторки и рога и копыта..учиться валить таежник в ЧАЭС зоне ... если не повесят или не убьют... то да харчи казенные надо зарабатывать как то да и Шмыгайло надо переучиваться на новую профессию.... а Вовчик на зоне будет клавишы для рояля выстругивать....
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25.04.2021 18:59 Відповісти
Це і як 5 питань від недоумка криворогого?
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25.04.2021 18:56 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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25.04.2021 20:20 Відповісти
Тех лесов, что остались или всех?
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25.04.2021 18:59 Відповісти
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25.04.2021 19:38 Відповісти
Последствия лечить - тупость. Полиция - преступники, судов нет, что за .,.?
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25.04.2021 19:00 Відповісти
-- Вам дрова не нужны?
-- Нет!
...ну -- и так далее...*)
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25.04.2021 19:00 Відповісти
Изобретательность пилить бюджет прогрессирует. Следующие лярды будут тратить на измерение размеров облаков над территорией Украины (на осадки еще налога ведь нет).
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25.04.2021 19:01 Відповісти
Пока нет, но мысли у них такие уже есть.
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25.04.2021 19:03 Відповісти
Так конечно, у игрока на рояле крышкой беня кое-что прищемил. А что без бениного зели стоит вся зекоманда?
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25.04.2021 19:17 Відповісти
Виділять корабельним соснам по айфоні 15???
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25.04.2021 19:01 Відповісти
Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 5133
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25.04.2021 19:02 Відповісти
А че так резко !?...шо видать лесов уже почти не осталось раз такая срочная проверка !?
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25.04.2021 19:03 Відповісти
Хтось вимагає відзвітувати, шо там залишилося, аби час дарма на нас не гаяти.
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25.04.2021 20:23 Відповісти
да отож... нужен аудит Нам , и мы как узнаем реальные цифры - прозреем *** !!! .. и на чем же их ВСЕХ вешать будем !? ...хм.. столбов на всех их не хватит ...
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25.04.2021 21:26 Відповісти
а чё там осталось инвентировать? скажут остались одни строительные леса.
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25.04.2021 19:05 Відповісти
Видимо начинается передел собственности и охотничьих угодий.
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25.04.2021 19:06 Відповісти
Схоже, ето ж-ж-ж-ж нье спраста !
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25.04.2021 19:40 Відповісти
Проснулся у нас лес уже весь вырубили типа почистили..
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25.04.2021 19:10 Відповісти
06.03.2020
https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів .
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."

Вава, 2019 рік. Стадіон. Питання № 7. " Куди поділися ліси ?"
Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 6682
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25.04.2021 19:10 Відповісти
у гаденыша израильская ксива на кармане. ему наши леса пох
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25.04.2021 19:20 Відповісти
как и аграриям наша вода. кукуруза вытягивает всю воду...
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25.04.2021 20:22 Відповісти
профессия : клоуны
специализация : жонглёры
деятельность : манипуляции
место работы : цирк, под куполом ВР
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25.04.2021 19:26 Відповісти
Добре. Але рахуйте тільки ті дерева, на які можна повісити касабів
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25.04.2021 19:27 Відповісти
ДІЯ ?)
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25.04.2021 19:33 Відповісти
Нех вже інвентаризувати - всі дуби та буки випиляно, посадки закінчуються, вже пиляють липи та берези на вугілля для супермаркетів. Скоро будете дихати сажею з Ахметівських ТЕЦ та жаритися у пустелі при 40 без дощу все літо.
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25.04.2021 19:38 Відповісти
Это делается за 2е недели по спутниковым снимкам. Вместе с активным мониторингом.
Просто идиотский распил денег.
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25.04.2021 19:47 Відповісти
Вы гляньте как живут и на чем ездят директора лесхозов и все станет ясно без инвентаризации
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25.04.2021 20:28 Відповісти
"Мудро" робити інвентаризацію після того як все вже вирубали і саме головне що на місці вирубаного нічого не посадили! Хащі дебіли будете інвентаризувати?

Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів - Цензор.НЕТ 7699
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25.04.2021 21:23 Відповісти
В Евп=ропе за каждое спилянное дерево штрафуют, а у нас кто хочет пилит вековые дубы и некому пожаловаться! В администрации нет эколога, ментам по-боку...
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25.04.2021 22:02 Відповісти
правильно.
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26.04.2021 06:57 Відповісти
Нарешті сподобились? Проінвентаризуйте ті "ліси"., що за кордонами України у вигляді колод, меблів, дощок і тирсоплит. А ще рахунки в банках всіх причетних до цього...
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26.04.2021 09:48 Відповісти
 
 