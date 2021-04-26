Фракция "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей за проведение внеочередного заседания Рады во вторник, - нардеп Кравчук

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей парламентариев за проведение 27 апреля внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже собрано достаточное количество подписей за проведение внеочередного заседания во вторник, сегодня передадим подписные листы в аппарат Верховной Рады", – сказала Кравчук в понедельник.

Она также добавила, что формируется повестка дня внеочередного пленарного заседания ВР на четверг.

В то же время, в интервью на сайте партии "Слуга народа" председатель одноименной фракции Давил Арахамия сообщил, что на инициированном внеочередном заседании 29 апреля депутаты предлагают рассмотреть 17 законопроектов.