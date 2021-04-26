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Как строили саркофаг на ЧАЭС: субподрядчик проекта раскрыл детали

Как строили саркофаг на ЧАЭС: субподрядчик проекта раскрыл детали

В проекте арки использовано более 30 тысяч тонн металлоконструкций.

Компания-субподрядчик строительства нового защитного саркофага на ЧАЭС, один из крупнейших в мире производителей стальных конструкций - итальянская компания Cimolai расскрыла детали проекта.

В комментарии УНИАН менеджер проекта Cimolai Федерико Тоси отметил, что для работы был выбран металл украинского производства.

"Мы выбрали "Метинвест", потому что компания смогла соблюсти все особые требования, спецификацию и гарантировать своевременные поставки материала", - сказал Тоси.

В этом цехе изготовлено 10 000 труб для проекта "Укрытие". Для этого использовался пресс на 60 тыс. тонн, способный формировать трубы длиной 15 м, отметил он.

По его словам, создание конструкций для этого объекта стало для компании уникальным проектом из-за множества ограничений.

"Мы были обязаны соблюсти украинские и европейские стандарты. Дополнительно были выдвинуты особые требования к стали: ограничения по химическому составу, в частности, по содержанию фосфора и серы", - отметил он.

"Общий объем металлоконструкций в проекте составляет 30 тысяч тонн. Это 16 арок из 4000x10000 труб. Габариты конструкции: 257 м в ширину (более двух футбольных полей), 162 м в длину и 110 м в высоту. Конструкция защищена оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана – каждый размером с "Боинг", – рассказывает менеджер проекта компании Cimolai Федерико Тоси.

Тоси сообщил, что Cimolai изготовила основные и временные металлоконструкции, которые доставили в Одессу по морю на 18 судах, а затем из порта перевезли на площадку станции в Чернобыле. Учитывая радиацию, все металлоконструкции собирались на земле – в 300 метрах от поврежденного реактора.

После предварительной сборки арки подняли на десять временных башен. Затем конструкция была надвинута на поврежденный реактор. Она стала крупнейшим в мире подвижным наземным сооружением.

"Учитывая сложность работ и специфические требования к материалам, из ряда международных металлургических компаний, которые были способны обеспечить Cimolai металлом для создания подобных конструкций, выбор пал на горно-металлургическую группу "Метинвест", которая гарантировала необходимое качество и сроки поставок", - резюмировал Тоси.

"Самая шокирующая характеристика – это объем. 13 тыс тонн металла. Что такое 13 тысяч тонн металла? Это около 18 кораблей, 2500 грузовиков, которые перемещали из порта в Чернобыль. Это очень масштабная работа "Метинвеста". И мы этим гордимся", – добавляет Роман Курашев, директор по маркетингу Группы "Метинвест".

Автор: 

ЧАЭС (566) саркофаг (25)


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Топ комментарии
+1
Молодцы. Азовсталевцы.
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26.04.2021 12:22
+1
Струїли все
пора на карантин
і вам поля
й тобі соснова кроно
А може й зараз твориться бурштин
але про це ще людству невідомо
Ліна Костенко
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26.04.2021 12:22
+1
Страшная трагедия в истории человечества и нашей страны. Хорошо, что удалось реализовать этот проект, отрадно, что не без помощи наших металлургов. А в историю нужно помнить и делать из неё выводы.
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26.04.2021 14:13
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Молодцы. Азовсталевцы.
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26.04.2021 12:22 Ответить
Сразу вспомнился фильм про Чернобыль. До сих пор под впечатлением от него
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26.04.2021 15:01 Ответить
Тогда далеко не только тульских шахтеров направляли проходить тоннель, как показано в фильме. Очень много именно шахтопроходчиков из Донецка направляли.
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26.04.2021 15:31 Ответить
Струїли все
пора на карантин
і вам поля
й тобі соснова кроно
А може й зараз твориться бурштин
але про це ще людству невідомо
Ліна Костенко
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26.04.2021 12:22 Ответить
На 35-ту річницю Чорнобильської трагедії наші друзі, гурт Casa Ukrania, записали кавер на пісню Daydreaming гурту Radiohead.
Відеоряд для кліпу ми знімали у чорнобильській Зоні відчуження, зокрема у місті Прип'ять. - ТПГ https://www.youtube.com/watch?v=FdiPQPZn4b0&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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26.04.2021 12:25 Ответить
Тока хотел написать у Антиколорадоса за это, но там банят если не лизать жёппу "кое-кому" - евроЗеленые(партия) - неплохо относятся к нам, бо это будет куча проэктов в т.ч. за Чернобыль. Только бизнес. Хотя, напр. у Меркель хата/"дача" - любой у нас райсудья скажет - ууу, тут бомжи живут шоле
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26.04.2021 12:25 Ответить
Страшная трагедия в истории человечества и нашей страны. Хорошо, что удалось реализовать этот проект, отрадно, что не без помощи наших металлургов. А в историю нужно помнить и делать из неё выводы.
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26.04.2021 14:13 Ответить
совместными усилиями, да и что не мало важно наша украинская компания принимала активное участие
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26.04.2021 14:35 Ответить
И не одна. Транспортники, монтажники.
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26.04.2021 15:32 Ответить
Хороший пример для всяких там "зеленых" организаций, тех кто какает и лопухами подтирается, типа чтоб природу беречь. Они ведь настолько тупенькие, что не понимают вообще технологических процессов. Им невдомек, что для добычи той-же "зеленой" энергии необходимо куча "грязных" производств. В общем неуки, но с высокими посылами и амбициями.)))
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26.04.2021 18:57 Ответить
 
 