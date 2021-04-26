Как строили саркофаг на ЧАЭС: субподрядчик проекта раскрыл детали

В проекте арки использовано более 30 тысяч тонн металлоконструкций.

Компания-субподрядчик строительства нового защитного саркофага на ЧАЭС, один из крупнейших в мире производителей стальных конструкций - итальянская компания Cimolai расскрыла детали проекта.

В комментарии УНИАН менеджер проекта Cimolai Федерико Тоси отметил, что для работы был выбран металл украинского производства.

"Мы выбрали "Метинвест", потому что компания смогла соблюсти все особые требования, спецификацию и гарантировать своевременные поставки материала", - сказал Тоси.

В этом цехе изготовлено 10 000 труб для проекта "Укрытие". Для этого использовался пресс на 60 тыс. тонн, способный формировать трубы длиной 15 м, отметил он.

По его словам, создание конструкций для этого объекта стало для компании уникальным проектом из-за множества ограничений.

"Мы были обязаны соблюсти украинские и европейские стандарты. Дополнительно были выдвинуты особые требования к стали: ограничения по химическому составу, в частности, по содержанию фосфора и серы", - отметил он.

"Общий объем металлоконструкций в проекте составляет 30 тысяч тонн. Это 16 арок из 4000x10000 труб. Габариты конструкции: 257 м в ширину (более двух футбольных полей), 162 м в длину и 110 м в высоту. Конструкция защищена оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана – каждый размером с "Боинг", – рассказывает менеджер проекта компании Cimolai Федерико Тоси.

Тоси сообщил, что Cimolai изготовила основные и временные металлоконструкции, которые доставили в Одессу по морю на 18 судах, а затем из порта перевезли на площадку станции в Чернобыле. Учитывая радиацию, все металлоконструкции собирались на земле – в 300 метрах от поврежденного реактора.

После предварительной сборки арки подняли на десять временных башен. Затем конструкция была надвинута на поврежденный реактор. Она стала крупнейшим в мире подвижным наземным сооружением.

"Учитывая сложность работ и специфические требования к материалам, из ряда международных металлургических компаний, которые были способны обеспечить Cimolai металлом для создания подобных конструкций, выбор пал на горно-металлургическую группу "Метинвест", которая гарантировала необходимое качество и сроки поставок", - резюмировал Тоси.

"Самая шокирующая характеристика – это объем. 13 тыс тонн металла. Что такое 13 тысяч тонн металла? Это около 18 кораблей, 2500 грузовиков, которые перемещали из порта в Чернобыль. Это очень масштабная работа "Метинвеста". И мы этим гордимся", – добавляет Роман Курашев, директор по маркетингу Группы "Метинвест".