Як будували саркофаг на ЧАЕС: субпідрядник проєкту розкрив деталі

У проєкті арки використано понад 30 тисяч тонн металоконструкцій.

Компанія-субпідрядник будівництва нового захисного саркофага на ЧАЕС, один з найбільших у світі виробників сталевих конструкцій - італійська компанія Cimolai розкрила деталі проєкту.

У коментарі УНІАН менеджер проєкту Cimolai Федеріко Тосі зазначив, що для роботи був обраний метал українського виробництва.

"Ми вибрали "Метінвест", тому що компанія змогла дотриматися всіх особливих вимог, специфікації і гарантувати своєчасні поставки матеріалу", - сказав Тосі.

За його словами, створення конструкцій для цього об'єкта стало для компанії унікальним проєктом через безліч обмежень.

"Ми були зобов'язані дотримати українські та європейські стандарти. Додатково були висунуті особливі вимоги до сталі: обмеження за хімічним складом, зокрема, за вмістом фосфору і сірки", - зазначив він.

У проєкті використано понад 30 тисяч тонн металоконструкцій, а площа арки склала більше двох футбольних полів. Споруда захищена оболонкою з нержавіючої сталі. Саму конструкцію тримають два мостових крана, кожен з яких розміром з великий пасажирський літак.

Тосі повідомив, що Cimolai виготовила основні і тимчасові металоконструкції, які доставили в Одесу по морю на 18 суднах, а потім з порту перевезли на майданчик станції в Чорнобилі. Враховуючи радіацію, всі металоконструкції збиралися на землі – за 300 метрів від пошкодженого реактора.

Після попереднього складання арки підняли на десять тимчасових веж. Потім конструкція була насунута на пошкоджений реактор. Вона стала найбільшою у світі рухомою наземною спорудою.

"Враховуючи складність робіт і специфічні вимоги до матеріалів, з ряду міжнародних металургійних компаній, які були здатні забезпечити Сimolai металом для створення подібних конструкцій, вибір припав на гірничо-металургійну групу "Метінвест", яка гарантувала необхідну якість і терміни поставок", - резюмував Тосі.