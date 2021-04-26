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Як будували саркофаг на ЧАЕС: субпідрядник проєкту розкрив деталі

Як будували саркофаг на ЧАЕС: субпідрядник проєкту розкрив деталі

У проєкті арки використано понад 30 тисяч тонн металоконструкцій.

Компанія-субпідрядник будівництва нового захисного саркофага на ЧАЕС, один з найбільших у світі виробників сталевих конструкцій - італійська компанія Cimolai розкрила деталі проєкту.

У коментарі УНІАН менеджер проєкту Cimolai Федеріко Тосі зазначив, що для роботи був обраний метал українського виробництва.

"Ми вибрали "Метінвест", тому що компанія змогла дотриматися всіх особливих вимог, специфікації і гарантувати своєчасні поставки матеріалу", - сказав Тосі.

За його словами, створення конструкцій для цього об'єкта стало для компанії унікальним проєктом через безліч обмежень.

"Ми були зобов'язані дотримати українські та європейські стандарти. Додатково були висунуті особливі вимоги до сталі: обмеження за хімічним складом, зокрема, за вмістом фосфору і сірки", - зазначив він.

У проєкті використано понад 30 тисяч тонн металоконструкцій, а площа арки склала більше двох футбольних полів. Споруда захищена оболонкою з нержавіючої сталі. Саму конструкцію тримають два мостових крана, кожен з яких розміром з великий пасажирський літак.

Тосі повідомив, що Cimolai виготовила основні і тимчасові металоконструкції, які доставили в Одесу по морю на 18 суднах, а потім з порту перевезли на майданчик станції в Чорнобилі. Враховуючи радіацію, всі металоконструкції збиралися на землі – за 300 метрів від пошкодженого реактора.

Після попереднього складання арки підняли на десять тимчасових веж. Потім конструкція була насунута на пошкоджений реактор. Вона стала найбільшою у світі рухомою наземною спорудою.

"Враховуючи складність робіт і специфічні вимоги до матеріалів, з ряду міжнародних металургійних компаній, які були здатні забезпечити Сimolai металом для створення подібних конструкцій, вибір припав на гірничо-металургійну групу "Метінвест", яка гарантувала необхідну якість і терміни поставок", - резюмував Тосі.

Автор: 

ЧАЕС (537) саркофаг (9)


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Топ коментарі
+1
Молодцы. Азовсталевцы.
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26.04.2021 12:22
+1
Струїли все
пора на карантин
і вам поля
й тобі соснова кроно
А може й зараз твориться бурштин
але про це ще людству невідомо
Ліна Костенко
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26.04.2021 12:22
+1
Страшная трагедия в истории человечества и нашей страны. Хорошо, что удалось реализовать этот проект, отрадно, что не без помощи наших металлургов. А в историю нужно помнить и делать из неё выводы.
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26.04.2021 14:13
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Молодцы. Азовсталевцы.
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26.04.2021 12:22 Відповісти
Сразу вспомнился фильм про Чернобыль. До сих пор под впечатлением от него
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26.04.2021 15:01 Відповісти
Тогда далеко не только тульских шахтеров направляли проходить тоннель, как показано в фильме. Очень много именно шахтопроходчиков из Донецка направляли.
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26.04.2021 15:31 Відповісти
Струїли все
пора на карантин
і вам поля
й тобі соснова кроно
А може й зараз твориться бурштин
але про це ще людству невідомо
Ліна Костенко
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26.04.2021 12:22 Відповісти
На 35-ту річницю Чорнобильської трагедії наші друзі, гурт Casa Ukrania, записали кавер на пісню Daydreaming гурту Radiohead.
Відеоряд для кліпу ми знімали у чорнобильській Зоні відчуження, зокрема у місті Прип'ять. - ТПГ https://www.youtube.com/watch?v=FdiPQPZn4b0&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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26.04.2021 12:25 Відповісти
Тока хотел написать у Антиколорадоса за это, но там банят если не лизать жёппу "кое-кому" - евроЗеленые(партия) - неплохо относятся к нам, бо это будет куча проэктов в т.ч. за Чернобыль. Только бизнес. Хотя, напр. у Меркель хата/"дача" - любой у нас райсудья скажет - ууу, тут бомжи живут шоле
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26.04.2021 12:25 Відповісти
Страшная трагедия в истории человечества и нашей страны. Хорошо, что удалось реализовать этот проект, отрадно, что не без помощи наших металлургов. А в историю нужно помнить и делать из неё выводы.
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26.04.2021 14:13 Відповісти
совместными усилиями, да и что не мало важно наша украинская компания принимала активное участие
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26.04.2021 14:35 Відповісти
И не одна. Транспортники, монтажники.
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26.04.2021 15:32 Відповісти
Хороший пример для всяких там "зеленых" организаций, тех кто какает и лопухами подтирается, типа чтоб природу беречь. Они ведь настолько тупенькие, что не понимают вообще технологических процессов. Им невдомек, что для добычи той-же "зеленой" энергии необходимо куча "грязных" производств. В общем неуки, но с высокими посылами и амбициями.)))
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26.04.2021 18:57 Відповісти
 
 