27 апреля по требованию "ЕС" состоится внеочередное заседание Рады, - Порошенко

27 апреля состоится внеочередное заседание парламента, инициированное фракцией "Европейская Солидарность".

Об этом в Facebook сообщил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Внеочередное заседание Рады, посвященное прекращению бездействия исполнительной власти в борьбе с пандемией, состоится завтра по требованию оппозиции. За поддержку требования о созыве мы благодарны всем фракциям Верховной Рады. Не благодарим только "слуг", потому что им безразлично, и они подписей не дали", - констатирует лидер партии "Европейская Солидарность".

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"Уже сейчас при отсутствии вакцинации количество умерших от COVID-19 украинцев, страшно сказать, приближается к пятидесяти тысячам. Между тем только пять! лиц на всю Украину получили, как и положено, две дозы вакцины. Эта пятерка и является оценкой некомпетентности, беспомощности и безответственности власти", - отмечает пятый Президент.

"С таким катастрофически низким уровнем вакцинации в Украине, мы обречены на четвертую и последующие волны. Поэтому крайне важным для парламента является научить и заставить исполнительную власть защитить страну. "Европейская Солидарность" предложила антиковидний план, в котором предусмотрела все: от закупки лекарств до изготовления украинской вакцины. Мы готовы голосовать не только за признание работы власти неудовлетворительной, но и за решительные шаги, которые предусматривают спасение украинцев от пандемии", - отметил Петр Порошенко.