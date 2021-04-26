27 апреля по требованию "ЕС" состоится внеочередное заседание Рады, - Порошенко
27 апреля состоится внеочередное заседание парламента, инициированное фракцией "Европейская Солидарность".
Об этом в Facebook сообщил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Внеочередное заседание Рады, посвященное прекращению бездействия исполнительной власти в борьбе с пандемией, состоится завтра по требованию оппозиции. За поддержку требования о созыве мы благодарны всем фракциям Верховной Рады. Не благодарим только "слуг", потому что им безразлично, и они подписей не дали", - констатирует лидер партии "Европейская Солидарность".
"Уже сейчас при отсутствии вакцинации количество умерших от COVID-19 украинцев, страшно сказать, приближается к пятидесяти тысячам. Между тем только пять! лиц на всю Украину получили, как и положено, две дозы вакцины. Эта пятерка и является оценкой некомпетентности, беспомощности и безответственности власти", - отмечает пятый Президент.
"С таким катастрофически низким уровнем вакцинации в Украине, мы обречены на четвертую и последующие волны. Поэтому крайне важным для парламента является научить и заставить исполнительную власть защитить страну. "Европейская Солидарность" предложила антиковидний план, в котором предусмотрела все: от закупки лекарств до изготовления украинской вакцины. Мы готовы голосовать не только за признание работы власти неудовлетворительной, но и за решительные шаги, которые предусматривают спасение украинцев от пандемии", - отметил Петр Порошенко.
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Незабутній Симон Васильович Петлюра правильно казав: "Той, хто обирає хліб, не має ані хліба, ані свободи; той, хто обирає свободу, має і хліб, і свободу". Золоті слова, які кожен українець має "написати собі на лобі", тоді щось може вийде!
Ладно, забираю тебе з непочесного списку зебілів в моєму кондуїті... Може, й порохоботом станеш знову. А там, дивись - і рухівцем...
А могли бути ще кращі, якби не 73/43%зебіли так прогаласували два роки тому. Бо Порох - він такий, бізнес-плани вміє будувати; і, головне - виконувати!
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/04/160425_ru_s_poroshenko_promises_upd
Нагадаю: 35млрд з антиковідного фонду було закатано в асфальт. Цього б вистачило на будівництво однієї (а то й двох) клінік для прийому хворих на ковід. І не тільки на будівництво, але й на повне оснащення таких лікарень!
Але "бєнябітум" по формулі "роттердам 7+" переміг
Це тільки мені здається, що з усіх обіцянок виконані лише ті, що дали "поважним бізнесменам" добре наїстися, а ті, на які повелися "шлунки з паспортом" зараз "не на часі", "не в компетенції преЗЕдента", "йому заважають" і "я вам нічего нє абєщал"?
Щось з них ніхто ТАК публічно не казав.
Одеські - Юлі.
Донецькі - Кірі.
А публічно всі троє передали думку медиків в стінах парламенту.