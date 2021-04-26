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Новости Коронавирус и карантин
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27 апреля по требованию "ЕС" состоится внеочередное заседание Рады, - Порошенко

27 апреля по требованию

27 апреля состоится внеочередное заседание парламента, инициированное фракцией "Европейская Солидарность".

Об этом в Facebook сообщил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Внеочередное заседание Рады, посвященное прекращению бездействия исполнительной власти в борьбе с пандемией, состоится завтра по требованию оппозиции. За поддержку требования о созыве мы благодарны всем фракциям Верховной Рады. Не благодарим только "слуг", потому что им безразлично, и они подписей не дали", - констатирует лидер партии "Европейская Солидарность".

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"Уже сейчас при отсутствии вакцинации количество умерших от COVID-19 украинцев, страшно сказать, приближается к пятидесяти тысячам. Между тем только пять! лиц на всю Украину получили, как и положено, две дозы вакцины. Эта пятерка и является оценкой некомпетентности, беспомощности и безответственности власти", - отмечает пятый Президент.

"С таким катастрофически низким уровнем вакцинации в Украине, мы обречены на четвертую и последующие волны. Поэтому крайне важным для парламента является научить и заставить исполнительную власть защитить страну. "Европейская Солидарность" предложила антиковидний план, в котором предусмотрела все: от закупки лекарств до изготовления украинской вакцины. Мы готовы голосовать не только за признание работы власти неудовлетворительной, но и за решительные шаги, которые предусматривают спасение украинцев от пандемии", - отметил Петр Порошенко.

27 апреля по требованию ЕС состоится внеочередное заседание Рады, - Порошенко 01

Автор: 

ВР (29226) карантин (16729) Порошенко (19587) внеочередное заседание (262) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
да плевать им на всех, у них всегда "хата с краю" ... им видосики делают и говорят что все они президенты, пиво в пластиковых бутылках не дорожает и всё гуд. а то что сопля просрал все свои обещания, так то все виноваты кроме бубы и них, так в этой стране было и будет, всегда кто то виноват другой, не они, им проще жить в дерьме, чем раз в жизни признать проблему и попытаться её исправить.
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26.04.2021 17:11
+8
27 апреля по требованию "ЕС" состоится внеочередное заседание Рады, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8164
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26.04.2021 17:18
+8
За всіх суттєвих недоліків (у кого їх не буває) Порошенко був ДЕРЖАВНИКОМ! По духу, поглядам, переконанням і діям, визнаним і шанованим в усьому світі (окрім, звичайно, рузького міра). На жаль, 73% лохотрона і популістів вибрали не державу, дух, націю, армію і мову, а шлунок, і навіть останній програв...

Незабутній Симон Васильович Петлюра правильно казав: "Той, хто обирає хліб, не має ані хліба, ані свободи; той, хто обирає свободу, має і хліб, і свободу". Золоті слова, які кожен українець має "написати собі на лобі", тоді щось може вийде!
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26.04.2021 17:35
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Правила форума Совет форумчан
да плевать им на всех, у них всегда "хата с краю" ... им видосики делают и говорят что все они президенты, пиво в пластиковых бутылках не дорожает и всё гуд. а то что сопля просрал все свои обещания, так то все виноваты кроме бубы и них, так в этой стране было и будет, всегда кто то виноват другой, не они, им проще жить в дерьме, чем раз в жизни признать проблему и попытаться её исправить.
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26.04.2021 17:11 Ответить
Навіщо ?
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26.04.2021 17:06 Ответить
Всьому свій час.
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26.04.2021 17:07 Ответить
27 апреля по требованию "ЕС" состоится внеочередное заседание Рады, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8164
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26.04.2021 17:18 Ответить
За всіх суттєвих недоліків (у кого їх не буває) Порошенко був ДЕРЖАВНИКОМ! По духу, поглядам, переконанням і діям, визнаним і шанованим в усьому світі (окрім, звичайно, рузького міра). На жаль, 73% лохотрона і популістів вибрали не державу, дух, націю, армію і мову, а шлунок, і навіть останній програв...

Незабутній Симон Васильович Петлюра правильно казав: "Той, хто обирає хліб, не має ані хліба, ані свободи; той, хто обирає свободу, має і хліб, і свободу". Золоті слова, які кожен українець має "написати собі на лобі", тоді щось може вийде!
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26.04.2021 17:35 Ответить
дійшло?
Ладно, забираю тебе з непочесного списку зебілів в моєму кондуїті... Може, й порохоботом станеш знову. А там, дивись - і рухівцем...
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26.04.2021 17:42 Ответить
ОПЗЖ это ОПЗЖ, все понимают кто и что! а лакеи, поголовные минЬетчики.
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26.04.2021 17:19 Ответить
Нормальні пропозиції
А могли бути ще кращі, якби не 73/43%зебіли так прогаласували два роки тому. Бо Порох - він такий, бізнес-плани вміє будувати; і, головне - виконувати!
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26.04.2021 17:37 Ответить
Президент, который обещает: чего не выполнил Порошенко

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/04/160425_ru_s_poroshenko_promises_upd
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26.04.2021 18:30 Ответить
обравши своїм преЗЕдентом тупоголового наркомана-дебіла, ти ще 2 роки тому розписався, що несповна розуму, дбл
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26.04.2021 18:44 Ответить
це ти з особистого досвіду? Не співчуваю, а прикалуюся з тебе, ЗЕбіл
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26.04.2021 18:50 Ответить
ну і хто з нас цитує *****, ЗЕбіл? Зебіли - таки точно ЗЕбіли
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26.04.2021 18:54 Ответить
займаєшся аутотренінгом? Ну окей, не буду заважати, повторюй цю мантру
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26.04.2021 18:58 Ответить
це ти так думаєш, що дурник, але ЗЕбіл тут ти. Це по перше. А по друге, тільки ти вважаєш, що засунув мене у спам Потіш себе тою думкою, але усі інші бачать мої дописи. Застрелься від горя, дбл
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26.04.2021 19:04 Ответить
Починаючи з "безвізу" - то аналіз вашого касапського калу, а не передвиборних обіцянок. Бо ви, касапи ольгінські, зробили все, щоб їх виконання, принаймі, загальмувати. До речі, той же "безвіз" загальмували, але Порох все-одно його досяг.
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26.04.2021 19:27 Ответить
А нашо "СН" ставити свої підписи? Хіба там буде розлядатись питання виділення коштів на "велике крадівництво"? Чи це засідання закінчиться після пропозиції "СН" передати лікарням 100 тис. агіток про боротьбу з вірусом? Якщо ні, то їм це не цікаво, як і найвеличнішому... Бо так "нє прібарахлішся, что і внукам хватіт"...
Нагадаю: 35млрд з антиковідного фонду було закатано в асфальт. Цього б вистачило на будівництво однієї (а то й двох) клінік для прийому хворих на ковід. І не тільки на будівництво, але й на повне оснащення таких лікарень!
Але "бєнябітум" по формулі "роттердам 7+" переміг
Це тільки мені здається, що з усіх обіцянок виконані лише ті, що дали "поважним бізнесменам" добре наїстися, а ті, на які повелися "шлунки з паспортом" зараз "не на часі", "не в компетенції преЗЕдента", "йому заважають" і "я вам нічего нє абєщал"?
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26.04.2021 17:40 Ответить
#гівно якесь привезли
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26.04.2021 18:27 Ответить
так говорили лікарі на початку вакцинації, з-а проваленої мінздравом агітації необхідності вакцинування. І це константував не лише Порох, але й ще двоє лідерів фракцій у ВР: Юля і Кіра.
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26.04.2021 18:32 Ответить
ЯКІ лікарі?
Щось з них ніхто ТАК публічно не казав.
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26.04.2021 18:35 Ответить
Івано-Франківські лікарі - Петру.
Одеські - Юлі.
Донецькі - Кірі.
А публічно всі троє передали думку медиків в стінах парламенту.
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26.04.2021 19:20 Ответить
И все таки в своей краткой оценке Мендель права.
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26.04.2021 20:47 Ответить
 
 