В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В столице за 16-ю неделю 2021 года зарегистрировано 14 749 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,7%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 497.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 21,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 3 032 (снижение на 24,7%), взрослых - 11 717 человек (снижение на 20,6%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 20,6%, а на предыдущей неделе - 21,4%. 40% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 27,9% - зарегистрировано 1 213 случаев.

В медицинские учреждения за 16-ю неделю госпитализирован 961 человек, из них 42 детей.