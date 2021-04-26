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В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В столице за 16-ю неделю 2021 года зарегистрировано 14 749 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,7%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 497.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 21,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 3 032 (снижение на 24,7%), взрослых - 11 717 человек (снижение на 20,6%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 20,6%, а на предыдущей неделе - 21,4%. 40% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 27,9% - зарегистрировано 1 213 случаев.

В медицинские учреждения за 16-ю неделю госпитализирован 961 человек, из них 42 детей.

грипп (573) Киев (25469) ОРВИ (207)


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Как только запустят продажу земли, с июля вроде?, так и эпидемия пойдет на спад....
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26.04.2021 17:41 Ответить
До того часу треба село максимально підчистити, а далі добити сильніших бідністю і безпорадністю.
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26.04.2021 18:50 Ответить
Канєшно. За грип бабло не платять. Тому по можливості всі тепер боліють ковідом а не грипом
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26.04.2021 21:42 Ответить
Ага,а также кишечными заболеваниями - руки стали мыть и пальцем во рту ковыряться.
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26.04.2021 22:35 Ответить
Если уровень снизился - пускайте людей в метро.
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26.04.2021 23:01 Ответить
 
 