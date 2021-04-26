Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Север"
Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности ОТГ "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
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Чтоб вы всрались, гребаные клоуны!
ОК. Перейдем к воспитательным процедурам.
Во-первых: лови бан, долбоящер отмороженный.
Во-вторых: не на твоем месте рассказывать в чьи контракты там что входит.
В-третьих: у меня УБД выданое после дембеля в 2016 году - наверное я лучше знаю что общего между аватарами и отморозками, навроде тебя, и что тебя и тебе подобных дебилов отличает от парней которые каждый день в прямом смысле слова не дают абреко-удмурто-фино-уграм отжать все что тебе принадлежит, а тебя запытать на подвале в ходе выяснения все ли ты отдал. Так вот, исходя из вышесказанного, ты полнейший моральный урод. И своим постом ты выписал себе настоящий сертификат полнейшего и абсолютного скотства.
От себя) Знаешь, аватары хоть картошку чистят, дрова колют, копают где нужно, от них хоть какой-то помощи ждать можно если что. Аватары, под правильным руководством вполне себе полезные ребята.
А ты просто ничто. Если завтра ты исчезнешь - всем будет похрен. И это просто нормально. Это естественно.
Б) Ты вообще не представляешь даже близко, что было в армии тогда и что там происходит сейчас.
Так что просто воздержись от глупых и предельно оскорбительных высказываний на грани тупого скотства.
Как могли - так и воевали. Не табе упрекать - мы тебе диван сохранили. Хочешь более героически повоевать? тогда сначала нужно научиться не голосовать за тех, кому какая разница.
Горіть у пеклі russische schweine!