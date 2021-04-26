Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Север"

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности ОТГ "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.