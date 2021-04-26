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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Север"

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности ОТГ "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

Также смотрите: Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ Север 01

Автор: 

обстрел (26872) ранение (3374) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский
Чтоб вы всрались, гребаные клоуны!
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26.04.2021 21:09
+8
Одужання хлопцю......
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26.04.2021 21:30
+7
Редактори,ОТГ "Север" не існує ,є ОТГ "Північ" , поважайте граматику !!)))
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26.04.2021 21:15
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26.04.2021 21:00 Ответить
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский
Чтоб вы всрались, гребаные клоуны!
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26.04.2021 21:09 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !!! Хлопці гинуть та калічаться без права на відповідь агресору !!!)))
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26.04.2021 21:13 Ответить
Всех «слуг» и кротячий офис преп …поставить живой стеной на границе , т .к .запрещают военным защищаться и вынуждены умирать , как животные на сафари !
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26.04.2021 21:14 Ответить
Редактори,ОТГ "Север" не існує ,є ОТГ "Північ" , поважайте граматику !!)))
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26.04.2021 21:15 Ответить
Одужання хлопцю......
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26.04.2021 21:30 Ответить
Т.е., для тебя воины ЗСУ уже просто "заробитчане"?
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26.04.2021 22:04 Ответить
Т.е. совести и фантазии, равно как и опыта общения на Цензоре у тебя нет вообще, как явления...
ОК. Перейдем к воспитательным процедурам.
Во-первых: лови бан, долбоящер отмороженный.
Во-вторых: не на твоем месте рассказывать в чьи контракты там что входит.
В-третьих: у меня УБД выданое после дембеля в 2016 году - наверное я лучше знаю что общего между аватарами и отморозками, навроде тебя, и что тебя и тебе подобных дебилов отличает от парней которые каждый день в прямом смысле слова не дают абреко-удмурто-фино-уграм отжать все что тебе принадлежит, а тебя запытать на подвале в ходе выяснения все ли ты отдал. Так вот, исходя из вышесказанного, ты полнейший моральный урод. И своим постом ты выписал себе настоящий сертификат полнейшего и абсолютного скотства.
От себя) Знаешь, аватары хоть картошку чистят, дрова колют, копают где нужно, от них хоть какой-то помощи ждать можно если что. Аватары, под правильным руководством вполне себе полезные ребята.
А ты просто ничто. Если завтра ты исчезнешь - всем будет похрен. И это просто нормально. Это естественно.
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26.04.2021 22:06 Ответить
А) Я там был в 2015-2016-ом, тогда такого бреда про не стрелять не было. Хотя артой попользоваться не дали - это правда.
Б) Ты вообще не представляешь даже близко, что было в армии тогда и что там происходит сейчас.
Так что просто воздержись от глупых и предельно оскорбительных высказываний на грани тупого скотства.
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26.04.2021 22:50 Ответить
Я три недели назад разговаривал со своим командиром, который до сих пор в армии. И это не единственный источник. Так что я представляю что там происходит получше нынешнего главнокомандующего.
Как могли - так и воевали. Не табе упрекать - мы тебе диван сохранили. Хочешь более героически повоевать? тогда сначала нужно научиться не голосовать за тех, кому какая разница.
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26.04.2021 23:34 Ответить
Скорейшего выздоровления, Брат.
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26.04.2021 21:34 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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26.04.2021 22:05 Ответить
 
 