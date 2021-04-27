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Новости Убийство Шеремета
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Очередное заседание по делу Шеремета перенесли на 30 апреля

Очередное заседание по делу Шеремета перенесли на 30 апреля

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета перенесли на пятницу, 30 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Конкретных причин переноса в суде не назвали.

Накануне инициатива FreeRiff  сообщила, что заседание перенесли из-за "семейных обстоятельств у судьи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Шеремета: Антоненко дали повидаться с женой

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

суд (25076) Шеремет (564) Антоненко Андрей (260)


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А че спешить? Не слуги же Фемиды сидят за решеткой (тем более, они сами отлично понимают, что дело гнилое, но есть команда - должен сидеть!). Для себя, любимых, у них совсем другие подходы и толкования.
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27.04.2021 11:48 Ответить
аВАКОВ-ЧОРТ!
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27.04.2021 11:53 Ответить
Ця справа раніше ніж після зміни цієї влади не закінчиться.
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27.04.2021 12:23 Ответить
тянут время...гноят человека!
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27.04.2021 12:26 Ответить
 
 