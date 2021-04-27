Очередное заседание по делу Шеремета перенесли на 30 апреля

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета перенесли на пятницу, 30 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Конкретных причин переноса в суде не назвали.

Накануне инициатива FreeRiff сообщила, что заседание перенесли из-за "семейных обстоятельств у судьи".

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.