Суд по делу Шеремета: Антоненко дали повидаться с женой

Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении обвиняемых Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Сегодня суд рассмотрел очередной том дела, заслушал доводы обвинения и позиции защиты.

Адвокаты заявили, что обыски в доме Андрея Антоненко 12 декабря 2019 начались раньше, чем суд дал на них разрешение. Кроме того, сторона защиты заявила, что следователи нарушили процедуру задержания их подзащитного. Фактически Антоненко задержали примерно в 14:30, а в документах указано, что это произошло в 17:00, когда начался обыск у него дома. Подозрение ему вручили поздно вечером, около 23:00.

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Во время следующего судебного заседания, которое состоится 20 апреля в 11:00, суд присяжных будет исследовать видеосъемку обыска в доме Антоненко.

После судебного заседания к Антоненко впервые за долгое время пустили жену. Им позволили поговорить в течение 5 минут.