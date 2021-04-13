Суд по делу Шеремета: Антоненко дали повидаться с женой
Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении обвиняемых Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".
Сегодня суд рассмотрел очередной том дела, заслушал доводы обвинения и позиции защиты.
Адвокаты заявили, что обыски в доме Андрея Антоненко 12 декабря 2019 начались раньше, чем суд дал на них разрешение. Кроме того, сторона защиты заявила, что следователи нарушили процедуру задержания их подзащитного. Фактически Антоненко задержали примерно в 14:30, а в документах указано, что это произошло в 17:00, когда начался обыск у него дома. Подозрение ему вручили поздно вечером, около 23:00.
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Во время следующего судебного заседания, которое состоится 20 апреля в 11:00, суд присяжных будет исследовать видеосъемку обыска в доме Антоненко.
После судебного заседания к Антоненко впервые за долгое время пустили жену. Им позволили поговорить в течение 5 минут.
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Головна теза всіх цих викидів буде "цар хороший, бояре пагані, а винуватий Порох".
Вже "експерти" кажуть про воду в Крим, "мумія", що роззброїла Україну, щось лепече про нові ініціативи з припинення вогню (так і хочеться запитати: ви вже вирішили забрати зброю в наших військових?), найвеличніше лайно розкидується державними запасами так, наче не при ньому ці запаси його "новьіє ліца" той держ.резерв розікрали...
Чомусь доброго для Батьківщини я в цих закидах не бачу... Аж ніяк...