Суд у справі Шеремета: Антоненкові дали побачитися з дружиною

Шевченківський райсуд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обвинувачених Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і Андрія Антоненка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Сьогодні суд розглянув черговий том справи, заслухав доводи звинувачення і позиції захисту.

Адвокати заявили, що обшуки в будинку Андрія Антоненка 12 грудня 2019 почалися раніше, ніж суд дав на них дозвіл. Крім того, сторона захисту заявила, що слідчі порушили процедуру затримання їхнього підзахисного. Фактично Антоненка затримали приблизно о 14:30, а в документах вказано, що це сталося о 17:00, коли почався обшук у нього вдома. Підозру йому вручили пізно ввечері, близько 23:00.

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Під час наступного судового засідання, яке відбудеться 20 квітня об 11:00, суд присяжних вивчатиме відеозйомку обшуку в будинку Антоненка.

Після судового засідання до Антоненка вперше за довгий час пустили дружину. Їм дозволили поговорити впродовж 5 хвилин.