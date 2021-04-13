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Новини Убивство Шеремета
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Суд у справі Шеремета: Антоненкові дали побачитися з дружиною

Суд у справі Шеремета: Антоненкові дали побачитися з дружиною

Шевченківський райсуд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обвинувачених Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і Андрія Антоненка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Сьогодні суд розглянув черговий том справи, заслухав доводи звинувачення і позиції захисту.

Адвокати заявили, що обшуки в будинку Андрія Антоненка 12 грудня 2019 почалися раніше, ніж суд дав на них дозвіл. Крім того, сторона захисту заявила, що слідчі порушили процедуру затримання їхнього підзахисного. Фактично Антоненка затримали приблизно о 14:30, а в документах вказано, що це сталося о 17:00, коли почався обшук у нього вдома. Підозру йому вручили пізно ввечері, близько 23:00.

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Під час наступного судового засідання, яке відбудеться 20 квітня об 11:00, суд присяжних вивчатиме відеозйомку обшуку в будинку Антоненка.

Після судового засідання до Антоненка вперше за довгий час пустили дружину. Їм дозволили поговорити впродовж 5 хвилин.

Автор: 

суд (11735) Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+36
отпускайте человека, падлы!
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13.04.2021 20:13 Відповісти
+17
Рюкзакян с бенядиктовой.
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13.04.2021 20:21 Відповісти
+10
Клоун 🤡, гнида ************ и авакяшка , убийца Сашка Белого ,фальсификатор , какламойшей купленный
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13.04.2021 20:47 Відповісти
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отпускайте человека, падлы!
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13.04.2021 20:13 Відповісти
А сидеть,за беспредел,кто будет?
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13.04.2021 20:20 Відповісти
Рюкзакян с бенядиктовой.
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13.04.2021 20:21 Відповісти
Клоун 🤡, гнида ************ и авакяшка , убийца Сашка Белого ,фальсификатор , какламойшей купленный
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13.04.2021 20:47 Відповісти
І стягнути компенсацію за знущання з
Суд по делу Шеремета: Антоненко дали повидаться с женой - Цензор.НЕТ 7275
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13.04.2021 20:22 Відповісти
5 мин ???Циничные мрази ! Чтоб , вам бумеранг 🪃 обязательно вернулся , всем , кто причастен к судилищу по беспределу
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13.04.2021 20:51 Відповісти
так это же мы выбрали этих правителей ненавищих все украинское и патриотичное
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13.04.2021 20:27 Відповісти
Не мы , а тупые неадекватные совкодрочеры , верящие в напёрсточников и в говнобородька
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13.04.2021 20:49 Відповісти
Більшість людей у теперішній владі не усвідомлюють цінності ані репутації, ані компетенцій. Ці люди все життя існували в паралельному світі, де роль держави мала бути мінімізована, тому що держава - це визискувач. Вони платити мінімальні податки як ФОПи, розвивали свої бізнеси. І тут вони приходять до влади і починають керувати державою, контакту з якою уникали 30 років, за принципом "кожен під себе гребе, одна курка від себе".
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13.04.2021 20:31 Відповісти
Зелені виродки дограються! Тебе авякян це також стосується!
Відпустіть Андрія Антоненко!
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13.04.2021 20:35 Відповісти
Аваков, ви починали цю справу, вам і закінчувати її. Це буде правильно і справедливо
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13.04.2021 20:50 Відповісти
да уж
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13.04.2021 20:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-pvdiEROleY&ab_channel=MoonRecords
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13.04.2021 20:51 Відповісти
Він вже для них, вибачаюсь за порівняння, як їжак в пащі собаки, ні проковтнути ні виплюнути. Будуть "тягнути судову резину" до самого ЄСПЛ.
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13.04.2021 20:52 Відповісти
Нізащо посадити, так взялися в сізо людину гноїти, покидьки прокляті.
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13.04.2021 22:13 Відповісти
а без музыки низя.музыка большие массы трогают!
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13.04.2021 20:52 Відповісти
наши прокуроры не понимают
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13.04.2021 21:04 Відповісти
Зараз ці потвори, що при владі, почнуть поновлювати в медіапросторі всі фейки та ляпи як свої, так і про "бариг". Мета лише одна: знівелювати повну некомпетентність діючої влади на міжнародній арені, відсутності будь-яких дій та реакції на скупчення окупаційних військ на кордонах держави, повний крах у фінансово-економічній сфері та феєричний провал в сфері боротьби з пандемією.
Головна теза всіх цих викидів буде "цар хороший, бояре пагані, а винуватий Порох".
Вже "експерти" кажуть про воду в Крим, "мумія", що роззброїла Україну, щось лепече про нові ініціативи з припинення вогню (так і хочеться запитати: ви вже вирішили забрати зброю в наших військових?), найвеличніше лайно розкидується державними запасами так, наче не при ньому ці запаси його "новьіє ліца" той держ.резерв розікрали...
Чомусь доброго для Батьківщини я в цих закидах не бачу... Аж ніяк...
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13.04.2021 21:07 Відповісти
былибы наши прокуроры мужиками он давно уже был бы дома,без женщины трудно, но это вне их понимания
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13.04.2021 21:08 Відповісти
Жаренным запахло у скоморохов у власти...путлер грозит уничтожить Украину....такие как Антоненко будут очень нужны на передовой....поэтому клоуны добрее стали, даже снисходительно разрешили пару минут поговорить с женой...как бы, клоуны бедные , от такого щедрого поступка к защитнику Украины не сдохли....понимают, что Антоненко прийдётся отпускать в случае эскалации войны...не слугам же воевать на передовой... защищать страну они снисходительно предоставят таким "рагулям" ,как Антоненко, Дугарь, Кульменко, Стерненко , Звиробий, Порошенко и многих других патриотов Украины....
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13.04.2021 21:44 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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13.04.2021 21:53 Відповісти
Але ми маємо спочатку визначитись з нормальним Лідером. Щоб різні технічні гриценкі, тягнибоки, ляшкі, порошенкі і смєшкі знялись на його користь. Бо інакше вони всі вскриюсться, як агенти кремля.
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13.04.2021 21:55 Відповісти
Сегодня Лукашеску мочит в сортире белорусов пачками,а помошник кто? Правильно Путлерские Крысы...
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13.04.2021 22:05 Відповісти
Лучше вспомни , как твоя Юля кремливська зозуля , ***** подхихикивала , отказалась от ПДЧ в НАТО и «чтобы ни один танк не вышел из казармы «
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13.04.2021 22:06 Відповісти
Це та ВАНА, жулька-воровка, що обкрадала народ.
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13.04.2021 22:20 Відповісти
Королева бензогазовой колонки Украины времен Кучмы не може буть воровкой,Кучма запретил воровать...
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13.04.2021 22:24 Відповісти
Шеремет сбежал в Украину не от хорошей жизни в Белоруси и РАБсии...,выводы делайте сами...без меня...
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13.04.2021 22:07 Відповісти
Шеремет був продажним агентом, який паплюжив владу, сіяв смуту і в Білорусі, і в Україні.
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13.04.2021 22:23 Відповісти
С куриными женскими майонезными мозгами я не спорю уже 30 лет))) Не в обиду))))
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13.04.2021 22:25 Відповісти
У тебе взагалі моча в голове.
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13.04.2021 22:34 Відповісти
Украинским следакам советую прочитать книгу белорусской журналистки Екатерины Андреевой под название "Белорусский Донбасс",о спецназовцах Лукашеску воевавших на стороне ДНР,а их больше 200...,среди них есть убийцы Шеремета...
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13.04.2021 22:16 Відповісти
Лукашенко віддалився від Росії через війну на Донбасі. Він був відмовився від російської нафти і став купувати її у США. Росії це не сподобалось і вони через агентів підбурили білорусів на протести. Ті протестувальники нічого не вимагали, окрім "Аби не Лукашенко". Їхні організатори прямо заявляли, що не хочуть ні Заходу, ні Сходу, а їм і так жити добре, як є.
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13.04.2021 22:32 Відповісти
Про білоруських спецназівців нічого не було чутно, а ось про добровольців усі знали.
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13.04.2021 22:39 Відповісти
 
 