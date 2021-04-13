Суд у справі Шеремета: Антоненкові дали побачитися з дружиною
Шевченківський райсуд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обвинувачених Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і Андрія Антоненка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".
Сьогодні суд розглянув черговий том справи, заслухав доводи звинувачення і позиції захисту.
Адвокати заявили, що обшуки в будинку Андрія Антоненка 12 грудня 2019 почалися раніше, ніж суд дав на них дозвіл. Крім того, сторона захисту заявила, що слідчі порушили процедуру затримання їхнього підзахисного. Фактично Антоненка затримали приблизно о 14:30, а в документах вказано, що це сталося о 17:00, коли почався обшук у нього вдома. Підозру йому вручили пізно ввечері, близько 23:00.
Під час наступного судового засідання, яке відбудеться 20 квітня об 11:00, суд присяжних вивчатиме відеозйомку обшуку в будинку Антоненка.
Після судового засідання до Антоненка вперше за довгий час пустили дружину. Їм дозволили поговорити впродовж 5 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відпустіть Андрія Антоненко!
Головна теза всіх цих викидів буде "цар хороший, бояре пагані, а винуватий Порох".
Вже "експерти" кажуть про воду в Крим, "мумія", що роззброїла Україну, щось лепече про нові ініціативи з припинення вогню (так і хочеться запитати: ви вже вирішили забрати зброю в наших військових?), найвеличніше лайно розкидується державними запасами так, наче не при ньому ці запаси його "новьіє ліца" той держ.резерв розікрали...
Чомусь доброго для Батьківщини я в цих закидах не бачу... Аж ніяк...