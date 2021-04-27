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Российско-казахский холдинг-монополист блокирует запрет изготовления опасного асбеста, что угрожает интеграции Украины в ЕС

Российско-казахский холдинг-монополист блокирует запрет изготовления опасного асбеста, что угрожает интеграции Украины в ЕС

Российско-казахский холдинг "Kusto group", имеющий монопольное производство асбестовой строительной продукции в Украине, блокирует запрет опасного для здоровья асбеста и этим блокирует выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Как российско-казахское лобби пытается сохранить производство опасного асбеста и заблокировать евроинтеграцию Украины".

Еще в 2017 лобби "Kusto group" смогло через Кассационный административный суд Украины отменить приказ Министерства здравоохранения Украины №339, которым Минздрав пытался утвердить государственные санитарные нормы и правила "О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест".

После этого нужную норму внесли в законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", который предусматривает запрет асбеста. Однако против него сейчас развернули информационную кампанию, ставя одновременно под угрозу Соглашение об ассоциации с ЕС и здоровье украинцев.

Глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина заявил, что "очень многие не хотят", чтобы законопроект был принят в целом. Проект закона получил около 900 поправок.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест, а асбест - это шифер", - заявил Радуцкий.

Минздрав в ответе на запрос Цензор.НЕТ отмечает, что "учитывая сопротивление на любые действия относительно запрета использования асбеста и асбестосодержащих материалов" он "всячески поддерживает" внедрение норм, предусмотренных 27 статьей законопроекта 4142.

Международные организации и парламентарии иностранных государств обратились к спикеру Рады Разумкову и главе медицинского комитета Радуцкого с призывом запретить асбест и не подвергаться влиянию политических и экономических групп.

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Автор: 

Минздрав (4899) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+12
Уже больше 20 лет асбест везде запрещен, а мы до сих пор себе легкие им забиваем.
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27.04.2021 12:35
+7
Асбест заборонений законом в цивілізованому світі!
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27.04.2021 12:40
+6
Справа не в запахах, а в тому, що кожна мікроскопічна частина асбеста як «гарпун» і це камінь, котрий не розчиняється. От так ці частинки і сидять в легенях і тканина гниє і покривається наростами. Людині важко дихати.
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27.04.2021 12:49
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Уже больше 20 лет асбест везде запрещен, а мы до сих пор себе легкие им забиваем.
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27.04.2021 12:35 Ответить
В 99% случаев мы не этим легкие забиваем . Не надо хрень нести народу .
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27.04.2021 12:38 Ответить
Вы считаете, что асбест безвреден???
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27.04.2021 12:41 Ответить
Вы считаете , завод Петровского или Приднепровская ТЭС в Днепре ландышами пахнет ?
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27.04.2021 12:46 Ответить
Справа не в запахах, а в тому, що кожна мікроскопічна частина асбеста як «гарпун» і це камінь, котрий не розчиняється. От так ці частинки і сидять в легенях і тканина гниє і покривається наростами. Людині важко дихати.
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27.04.2021 12:49 Ответить
Ну для этого надо жить на крыше и вдыхать ее запах или частицы .
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27.04.2021 12:53 Ответить
Так, проблема виникає коли цей матеріал попадає в легені-при установці або демонтажу. З пилюкою через вікно може попасти в квартири і ви будете вдихати. Для чого використовувати такий небезпечний матеріал коли існують десятки інших і безпечних?!
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27.04.2021 12:58 Ответить
готовий продукт не скидує з себе шкідливі частинки, а от мінеральна вата, якою утеплюють - вона розлітається за 15 років на 70% з місця укладки і розмір частинок в середньому 7 мікронів - оце біда! Але вату не забороняють хоча вона ще й на формальдегіді...
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27.04.2021 13:02 Ответить
а что у нас не гарпун? Может выбросы с коксохима?
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27.04.2021 13:02 Ответить
Це хімічні відходи. Асбест камінь, його не ожливо вивести або розчинити.
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27.04.2021 13:30 Ответить
азбест не шкідливий на всі 100%; можливе лише на заводі де його виробляють, але там робітники мають ходити в респіраторах
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27.04.2021 12:59 Ответить
Уявіть собі коло вашого будинку розбирають будівлю, або ваш сусід знімає підлогу-стоїть пилюка, котру ви вдихаєте. Структура асбеста це довжиною із сантиметр або два голки, котрі досить легко проникають в тканину легень і там залишаються на довгі роки не розчиняючись і не виводячись (до дописувача нагорі) із легень при кашлі. Це на все життя і достатньо пройти через «хмарку» такого матеріалу щоб дістати певну дозу голок в ваших легенях. Пройдуть роки, поки постійних покашлювань, поки ви відчуєте що вам дійсно стало важко дихати і рентген покаже нарости в легенях-емфізема.
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27.04.2021 13:26 Ответить
Асбест дуже небезпечний-це камінь і дуже тонкий, попадаючи в легені залишається назавжди і людина захворіває емфіземою.
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27.04.2021 12:43 Ответить
Вивести із організму цей матеріал неможливо.
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27.04.2021 12:44 Ответить
Вы меня не поняли ? Завод Петровского или Приднепровская ТЭС в Днепре ландышами пахнет ? А ещё спросите у жителей Кривого Рога , чем "пахнет" воздух в их городе . Явно не асбестом .
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27.04.2021 13:02 Ответить
Мова іде про матеріал асбестос. Я не знаю про які «запахи» ви пишете але проблема із властне асбестом в тому, що виникає механічне, а не хімічне отруєння або вплив на організм. Шкідливі речовини можна вивести із організму, асбест-ніколи.
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27.04.2021 13:28 Ответить
То есть Вы категорически против удаления асбеста из этого "букета"?
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27.04.2021 13:38 Ответить
бабло опять побеждает - зеленые - вы не такие? - ага - зебилы вам поверили))
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27.04.2021 12:36 Ответить
Закройте тандыры и шаурмятницы .
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27.04.2021 12:36 Ответить
********* всереться, але все перепаскудить.
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27.04.2021 12:39 Ответить
Асбест заборонений законом в цивілізованому світі!
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27.04.2021 12:40 Ответить
С одной стороны понятно что асбест вреден.. Его применяют в разных местах и как листовой и как шафер) Если по листовому может и нет вопросов. То что делать с шифером непонятно. Сколько у нас в стране домов именно с таким покрытием ( и не только частных деревенских, но и скажем пятиэтажек).. Заменить кровлю, меняя в этом случае ее конструкцию полностью, реально не возможно. Поэтому все это жилье будет доживать с такими крышами еще пол века а то и больше ( при наших то экономических возможностях и финансовых может и 100 лет). А чем производить в таком случае ремонт... Сказать то можно что угодно ( как всегда у нас все за все хорошее против всего плохого).. но как это сделать реально..
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27.04.2021 12:43 Ответить
В Америці, асбест ос використовували в ізоляції і в покритті підлог. Перед роботами, вимагається заключення лабораторії на наявність. Якщо результат позитивний, матеріал знімається певними фірмами із дотриманням певних технологій. Роботу моніторить третя фірма і дві міські агенції. На це потрібно мати два дозволи.
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27.04.2021 12:47 Ответить
Вред от асбеста здоровью людей доказан и сомнению не подлежит. В цивилизованных странах его использование запрещено и строго наказывается. Мы топчемся у порога цивилизованных......Хотелось чтобы нам открыли дверь...
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27.04.2021 12:45 Ответить
Так вот, где собака порылась...
Теперь понятно, почему мы не можем в ЕС интегрироваться.
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27.04.2021 12:47 Ответить
Х-ому танцору обычно яйца мешают. И членограя с этим вроде как порядок. Значит дело в баблосиках (на путать с видосиками )
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27.04.2021 12:51 Ответить
асбест убивает лёгкие
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27.04.2021 12:49 Ответить
лёгкие убивает всё, что связано с идустриальным производством.Предлагете всё закрыть?
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27.04.2021 13:05 Ответить
таки прям ВСЁ !? -
УЖОС !!!
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27.04.2021 13:11 Ответить
так заблокируйте его. Или все решают баксы холдинга?
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27.04.2021 12:50 Ответить
шо блокирует? где экоактивисты? там где они нах. не нужны, они пхают свои пьятаки, где они нужны их днем с огнем не найдешь.
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27.04.2021 12:57 Ответить
В Еспанії, якщо хтось знайде кусок шиферу, викликають бригаду для знешкодження. У нас цим небезпечним матеріалом криють дахи! Яув в фуя Европа????
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27.04.2021 13:01 Ответить
Обоснуйте, чем опасен шифер, не вдаваясь в глупые каменты типа" он содержит вредные весчества".
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27.04.2021 13:07 Ответить
При установці або демонтажі асбест попадає в повітря.
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27.04.2021 13:32 Ответить
При установці або демонтажу тротуарної плитки, керамічної черепиці, клінкеру, канцерогенний порох також потрапляє у повітря - тобто "попадає" в повітря, бо все це також ріжуть, підгнаняють, утворюючи канцерогенний розчин пилу з повітрям. Що пропонуєте?
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27.04.2021 13:53 Ответить
Когда от большого числа циклов заморозок-разморозок стаарый шифер разрушается на поверхности, с него ветром сдувает мельчайшие волокна, которые при вдохе попадают в легкие. Канцерогенность таких волокон доказана.
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27.04.2021 13:36 Ответить
От большого числа циклов заморозки-разморозки разрушается любое бетонное изделие, особенно низкомарочного бетона, так же превращаясь в бетонную пыль-канцероген. Что предлагаете?
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27.04.2021 13:49 Ответить
Канцерогеном в разрушенном шифере являются волокна асбеста (армирующий материал). В бетонных зданиях при разрушении этого компонента нет. Там Вы пишете про пыль (можете еще стальную арматуру вспомнить ). Цементная пыль не является канцерогеном да и ветер ее не так легко подхватит, как волокна.
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27.04.2021 13:55 Ответить
Я вважаю, що це світові виробники будівельних матеріалів всі у зговорі вже давно - закрити виробництво азбесту тому, що це дешевий матеріал і багато компаній могли вийти на ринок. Тому великі мостри закрили ринок для малих компаній. Так само вчинили з холодильниками - заборонили прості гази фреони, а дозвлоли виробляти холодильники лише на дорогих, де високий тиск порядку 20 атм. і одразу на ригку зилишилися лише великі компанії. Азбест шкідливий лише на вироництві, де пил, але там робітники можуть ходити в респіраторах. Але не хочут казати про шкоду різних утеплювальних мінеральних ват - вони розлітаються довкола за 15 років на 70% від початкової маси з розміром частинок 7 міктрометрів і всі людинавколо чихають і мають респіраторні хвороби, та ще й там формальдегід. Від ******** екологічних матреріалів, які використовують на незаконних будівництвах Києва (а вони всі незаконні бо не проходять громадські слухання), вже рівень формальдегіду в Києві в повітрі зріст в 6-9 разів в залежності від місцевості. Ну і кому це новітнє будівельне лайно потрібне? А полістирол заборонений в Україні ще 2010 р. - це дійсно страшна отрута, бо газує токсинами. Але з десяток заводів Україні продовжують офіційно його виробляти. ШИФЕР - це дошовічний надійний перевірений десятиліттями матеріал. Це виробництво потрібно залишити!!!
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27.04.2021 13:14 Ответить
Це не правда. Асбест попадає в повітря і будучи дуже легким матеріалом розноситься навколо. Скажімо, в вашому районі руйнують будівлю або ваш сусід міняє підлогу-ви і ваша родина можливо вдихає асбест.
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27.04.2021 13:34 Ответить
І про фреон. Викидати кондиціонери просто так у нас не дозволино. Ви повинні зателефонувати в міську службу і вам дадуть дату коли вони приїдуть і заберуть із тротуару.
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27.04.2021 13:35 Ответить
пил летить так само і з цегли, алебастру, будь-якого каміння та з піску; має бути статистика постраждалих від вдихання азбестового пилу - а такої статистика нема; такі самі побрехеньки про озонові діри (з ними загине все людство!), про ВІЧ-інфекцію якої нема (але є слабкий імунітет до певних груп вірусів) і т.д. Ну і нарешті - пандемія з КОВІД-19, пройдисвіти не хочуть лікувати людей від грипу і порошку фтористого берилію, який розпилюють літаки по всьому світові, а він вражає легені і спричиняє гранульоми. Кондиціонери тут ні до чого - я написав вище про заборону холодильників на простому фреоні, а це стало десь років 25 тому. Автоматично море малих компаній збанкрутували, оскільки вживання інших газів для охолодження (і теж фреонового ряду) потребує значно дорогшого обладнання бо вони працюють при тискові в 20 атмосфер.
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27.04.2021 18:08 Ответить
В моєї бабці шифером є накрита хата.Десь років десять тому я вмовила її той шифер поміняти на металочерепицю.Звичайно з тим розрахунком,що всіма роботами і оплатами буду займатися я,бо «йой,дитино,ти си не маєш чого вчепити і куди гроші діти,але як так сильно хочеш-то си міняй».Закликала я майстрів,вони роботу оцінили,ніяких проблем-до місяця часу все буде зроблене і тут я їх питаю:»хлопці,а куда ви той шифер вивезете?»Я ж його міняю не тому,що мені нема куда гроші діти,а тому що той шифер є шкідливий.А майстер мені відповідає:»та,йой,паньцю,що си так гризеш.Та завезем то лісу і там десь шурнем».І що ви думаєте?Я той шифер не поміняла,бо я до того лісу ходжу з псом гуляти.Який для мене смисл,що той шифер перемістять з одного місця на інший(за мої гроші)і він,може і перестане бути в мене над головою,але лишиться в мене під ногами!Тому я вважаю,що шифером повинна зайнятися держава,яка повинна не тільки пояснювати,що шифер-це шкідливо,але й продумати метод збирання і захоронення цього токсичного матеріалу.Бо інакше-то без толку.
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27.04.2021 13:44 Ответить
НЕ ерундой нужно заниматься, а покрасить шифер масляной краской. И ничего не полетит.
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27.04.2021 14:12 Ответить
Російсько-казахський холдинг-монополіст блокує заборону виготовлення небезпечного азбесту, що загрожує інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 2648
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27.04.2021 14:53 Ответить
амфаш,власне це,що Ви пропонуєте і єрунда.Тому що залити дах хати масляною фарбою-проблему не вирішить.Ок,я запалюю його ззовні,а з середини мені його теж замальовувати?Це ж який об'єм лишньої роботи!Плюс,я бачила як виглядає дах з замальованим шифером.Це не є гарним,коли воно є ще»новим»,а по кількох роках перетворюється на шкарадне дзядовство-гроші викинуті на вітер.І в даному випадку я ж не прошу допомоги на придбання металочерепиці.Я прошу:»зробіть відповідне місце,куди можна привезти використаний шифер.»Я розумію,що не всі можуть мають лишніх 7000-10000€,щоб поміняти собі старий дах.Але ж є такі,що цю можливість мають.Ось,таким,куда з тим шифером діватися?Шурнути в лісі?Ганяти понти на свому чистому подвір'ї і мати звалище асбесту в двох кілометрах від цього ж таки подвір'я?Без толку це все.
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27.04.2021 15:10 Ответить
Читаю комменты и лишний раз убеждаюсь, что Украина достойна той жопы, в которой мы живем. По сути один человек пытается пояснить вред асбеста, а куча либо дебилов, либо троллей строчат про шаурму, про то что ремонтировать крыши лучше шифером, а не переложить заново используя безопасный материал... В принципе лишнее подтверждение, что украинцы в большинстве своем достойны этой жопы.
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27.04.2021 15:46 Ответить
асбест бывает вредный в европе и полезный у нас
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27.04.2021 16:04 Ответить
 
 