3 678 4
Минздрав огласил карантинные рекомендации для церквей на Пасху. СПИСОК
Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:
- поощрять "онлайн" богослужений для верующих,
- увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
- зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
- установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
- рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.
Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:
- пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
- воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
- лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи послухає владу ФСБшна церква???