РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9098 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 678 4

Минздрав огласил карантинные рекомендации для церквей на Пасху. СПИСОК

Минздрав огласил карантинные рекомендации для церквей на Пасху. СПИСОК

Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:

  • поощрять "онлайн" богослужений для верующих,
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
  • зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется, - Степанов

Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:

  • пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
  • воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
  • лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Пасха (379) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минздрав огласил карантинные рекомендации для церквей на Пасху - Цензор.НЕТ 4191
показать весь комментарий
23.04.2021 10:33 Ответить
Ось мені й цікаво - які Церкви скористаються порадою???
Чи послухає владу ФСБшна церква???
показать весь комментарий
23.04.2021 10:59 Ответить
Ті, хто померли, вже не хворі та інфекції не несуть Але РПЦ старається..
показать весь комментарий
23.04.2021 11:23 Ответить
Все сидят в локдауне и страдают от ограничений, а эти сейчас снова поразносят вирус
показать весь комментарий
23.04.2021 11:25 Ответить
 
 