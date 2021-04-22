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Новости Коронавирус и карантин
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Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется, - Степанов

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется, - Степанов

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется, поскольку ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности", - написал Степанов.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и "даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтой зоны" - расслабляться рано".

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"Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет - в кармане она вас не защитит", - отметил министр.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.

"Помните, что COVID - атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово", - резюмировал Степанов.

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Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется, - Степанов 01

Автор: 

карантин (16729) Пасха (379) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Правильно,погуляем,как на Рождество.
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22.04.2021 19:30 Ответить
А койки є, Степанов?
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22.04.2021 19:30 Ответить
Кому бы его подарить в наблюдательный совет,может французам?
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22.04.2021 19:32 Ответить
https://twitter.com/V_Omelyan
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Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·https://twitter.com/V_Omelyan/status/1385139908591898628 8 год

Зеленський: 10 млн вакцин Pfizer в Україні незабаром! А Уряд нічого не знає про вакцини Зеленського і затвердив план вакцинації без них. І грошей у бюджеті на ці 10 млн зеленських вакцин не передбачено. Десятки тисяч смертей, мільйони хворих. І один чемпіон світу по короновірусу
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22.04.2021 19:45 Ответить
Возрадуемся новому локдауну и всеобщей красной зоне после 20 -25 мая. Аминь ( а как же быть с " Береженого Бог бережет".)
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22.04.2021 20:45 Ответить
Руководитель для того, чтобы предотвратить и недопустить, а не только предупредить.
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22.04.2021 21:11 Ответить
Так хочеться, щоб карантин і ковід вже припинилися і люди могли знову без перешкод зустрічатися і святкувати великодні свята, як колись в добрі часи. Адже, Великдень одне із найбільших свят у християн. Доречі знайшла https://moonzori.com/pryvitannya-z-velykodnem-garni-pobazhannya-na-pashu/ привітання з Великоднем може комусь знадобиться.. https://moonzori.com/pryvitannya-z-velykodnem-garni-pobazhannya-na-pashu/
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24.04.2021 14:47 Ответить
 
 