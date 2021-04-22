РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9418 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 338 2

Школы Киева не планируют продлевать учебный год из-за карантина, - Минобразования

Школы Киева не планируют продлевать учебный год из-за карантина, - Минобразования

Столичные школы не планируют продлевать учебный год и учиться летом. Но в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

По его словам, дистанционное обучение в Киеве не прерывалось, каникулы были в те сроки, когда должны быть, потому школы столицы не планируют продление учебы в первый месяц лета.

"В министерстве сейчас нет инфомации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", - сказал Кононенко.

Но в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения: "Особенно это касается регионов ближе к западу Украины. Поскольку там действительно была ситуация, каникулы объявлялись сверхурочно".

По закону, в Украине учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля.

Ранее сообщалось, что в некоторых школах Украины могут продлить учебный год из-за карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования готовится к запуску "Новой украинской школы" в 5-9 классах

Автор: 

карантин (16729) Киев (26150) Минобразования (1751) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда у меня на экзамене по географии была 5 ублюдочницы из 179 школы поставили мне годовую 4 Это было в 1981
показать весь комментарий
22.04.2021 10:45 Ответить
правильно, а нашо? випускники і так із репетиторами, мають шанс здати зно краще, ніж з вчителями. лаври достануться школі. а невиспускним не горить.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:05 Ответить
 
 