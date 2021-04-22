Школы Киева не планируют продлевать учебный год из-за карантина, - Минобразования

Столичные школы не планируют продлевать учебный год и учиться летом. Но в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

По его словам, дистанционное обучение в Киеве не прерывалось, каникулы были в те сроки, когда должны быть, потому школы столицы не планируют продление учебы в первый месяц лета.

"В министерстве сейчас нет инфомации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", - сказал Кононенко.

Но в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения: "Особенно это касается регионов ближе к западу Украины. Поскольку там действительно была ситуация, каникулы объявлялись сверхурочно".

По закону, в Украине учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля.

Ранее сообщалось, что в некоторых школах Украины могут продлить учебный год из-за карантина.

