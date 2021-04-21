Минобразования готовится к запуску "Новой украинской школы" в 5-9 классах
Министерство образования и науки готовится к запуску "Новой украинкой школы" в 5-9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021-2027 годов в три этапа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Во время первого - организационно-подготовительного (апрель-октябрь 2021) - планируется создать рабочую группу, которая будет осуществлять научно-методическое сопровождение эксперимента, разработать необходимые учебные и методические материалы, провести тренинги для региональных тренеров и администраций школ в регионах и подготовку для учителей-участников проекта.
Во время следующего этапа, формирующего (ноябрь 2021 - июнь 2026), будет происходить, в частности, разработка, апробация и корректировка учебно-методического обеспечения, наставническая поддержка учителей, разработка соответствующих инструктивно-методических материалов по системе оценивания и новых требований к проведению ГИА, а также мониторинг достижения ожидаемых результатов обучения учащихся.
Обобщающий этап продлится с июля 2026 до декабря 2027-го. Во время него планируется провести обобщение результатов проекта и формирования выводов, корректировка учебных материалов, мониторинговое исследование достижения ожидаемых результатов обучения учащихся 9-х классов, а также подготовку и издание учебных и методических материалов по результатам проекту.
Проект предусматривает разработку:
- учебно-методического обеспечения для реализации нового Государственного стандарта базового среднего образования;
- организационно-методического инструментария для педагогов базовой школы на основе концепции НУШ;
- типовой программы повышения квалификации педагогических работников, дистанционных курсов их подготовки;
- системы оценки образовательных достижений соискателей общего среднего образования, а также ее экспериментальную апробацию;
- воспитательной составляющей образовательного процесса, актуализированной концепции НУШ, и ее экспериментальную проверку.
Сейчас отрабатываются все составляющие такого учебного куррикулума для педагогических работников с прогнозируемым результатом - от создания рамочной программы подготовки педагогов до внедрения в полном объеме концепции, содержания и методов НУШ в 5-9 классах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А де підтримка в 4 тищі долярів, брехуни?
И какая цель этой аферы? Не скрывайте!