Міносвіти готується до запуску "Нової української школи" в 5-9 класах

Міністерство освіти і науки готується до запуску "Нової української школи" в 5-9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021-2027 років у три етапи.

Під час першого – організаційно-підготовчого (квітень-жовтень 2021 року) – заплановано створити робочу групу, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту, розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для регіональних тренерів і адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проєкту.

Під час наступного етапу, формувального (листопад 2021 – червень 2026), відбуватиметься, зокрема, розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів, розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА, а також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 року до грудня 2027-го. Під час нього планується провести узагальнення результатів проєкту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів, моніторингове дослідження досягнення очікуваних результатів навчання учнів 9-х класів, а також підготовку та видання навчальних і методичних матеріалів за результатами проєкту.

Проєкт передбачає розроблення:

навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти;

організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи на засадах концепції Нової української школи;

Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дистанційних курсів підготовки педагогічних працівників;

системи оцінювання освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти, а також її експериментальну апробацію;

виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.

Зараз відпрацьовуються всі складові такого навчального навчальних програмах педагогічних працівників з прогнозованим результатом - від створення рамкової програми підготовки педагогів до впровадження в повному обсязі концепції, змісту і методів НУШ в 5-9 класах.

