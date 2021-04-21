УКР
Міносвіти готується до запуску "Нової української школи" в 5-9 класах

Міносвіти готується до запуску "Нової української школи" в 5-9 класах

Міністерство освіти і науки готується до запуску "Нової української школи" в 5-9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021-2027 років у три етапи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Під час першого – організаційно-підготовчого (квітень-жовтень 2021 року) – заплановано створити робочу групу, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту, розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для регіональних тренерів і адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проєкту.

Під час наступного етапу, формувального (листопад 2021 – червень 2026), відбуватиметься, зокрема, розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів, розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА, а також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 року до грудня 2027-го. Під час нього планується провести узагальнення результатів проєкту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів, моніторингове дослідження досягнення очікуваних результатів навчання учнів 9-х класів, а також підготовку та видання навчальних і методичних матеріалів за результатами проєкту.

Проєкт передбачає розроблення:

  • навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти;
  • організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи на засадах концепції Нової української школи;
  • Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дистанційних курсів підготовки педагогічних працівників;
  • системи оцінювання освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти, а також її експериментальну апробацію;
  • виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.

Зараз відпрацьовуються всі складові такого навчального навчальних програмах педагогічних працівників з прогнозованим результатом - від створення рамкової програми підготовки педагогів до впровадження в повному обсязі концепції, змісту і методів НУШ в 5-9 класах.

"поддержка учителей"
А де підтримка в 4 тищі долярів, брехуни?
показати весь коментар
21.04.2021 12:45 Відповісти
Яка нова школа? Всі виплати шкільним вчителям заморозили, за престижність праці зняли, вакцинування вчителів провалили, діти в онлайні - знайшли час, зебіли !
показати весь коментар
21.04.2021 12:50 Відповісти
Подозрительно все это! А в рабочей группе дипломы Трускавецкой академии имеются?
И какая цель этой аферы? Не скрывайте!
показати весь коментар
21.04.2021 12:56 Відповісти
Школи - то єдине, що зелені дегенерати тримають стабільно закритим під час лохдауну. Який толк із цих "нових" програм?
показати весь коментар
21.04.2021 13:20 Відповісти
 
 