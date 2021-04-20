У деяких школах можуть продовжити навчальний рік через карантин, - Міносвіти. ВIДЕО

Начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко заявив, що в деяких школах можуть продовжити навчальний рік у червні через карантин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Згідно із законом, навчальний рік у школах не повинен тривати довше 1 липня. Але в Україні склалася така традиція, всі чомусь думають, що навчальний рік повинен закінчитися 25 травня, а для випускних класів 30 травня. Насправді це не так. І з огляду на ситуацію, яка в нас була і зараз триває, все залежить від навчальних закладів. Ці 175 днів, обов'язкові для навчання, повинні бути використані навчальними закладами, і кожен із них, кожна школа сама вирішує це питання", - пояснив Кононенко.

Також він розповів, чи багато шкіл будуть змушені продовжити навчальний рік.

"У нас в основному все йде за планом, оскільки дистанційне навчання - це все-таки одна з форм навчання, це абсолютно нормально в нинішніх умовах. Але в нас є школи, особливо в західних регіонах України, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. І, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Це може стосуватися й інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи, це вирішує керівництво", - зазначив начальник головного управління шкільної освіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 1 вересня в українських школах запрацюють нові норми харчування