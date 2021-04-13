Із 1 вересня в українських школах запрацюють нові норми харчування

Міносвіти повідомило про успішне завершення першого етапу реформи шкільного харчування.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі відомства, оновлення нормативної бази стало першим етапом реформи шкільного харчування, яка впроваджується з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Норми і порядок організації харчування в навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку були затверджені й опубліковані на сайті Кабінету Міністрів.

Нові норми мають на меті зробити шкільне харчування більш збалансованим та корисним для дітей. У документі міститься інформація про розподіл білків, жирів та вуглеводів, які мають містити страви, пропоновані школярам упродовж дня.

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Особливу увагу під час організації харчування приділяють зниженню кількості спожитого цукру. Вміст цукрів у харчових продуктах, призначених для продажу у буфетах, торговельних апаратах, які пропонуються школярам, та у харчових продуктах, що використовуються для приготування готових страв, обмежується на рівні не більш ніж 10 грамів на 100 грамів/мілілітрів харчового продукту.

З-поміж інших змін до норм, які запрацюють з 1 вересня 2021 року, такі:

кількість цукру зменшиться у 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прийом їжі;

кількість фруктів збільшиться до 100 г на один прийом їжі;

кількість хліба на 1 прийом їжі зменшиться з 60-80 г до 30-50 г;

кількість м’яса збільшиться так, щоби протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;

кількість молочних продуктів збільшиться при формуванні меню: новими нормами передбачено одну порцію молока чи молочних продуктів щодня, а саме: 200 мл молока або 125 мл йогурту чи кефіру, або 125 г сиру кисломолочного, або 75 г сиру м’якого, або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.

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Також повідомляється, що залежно від цих потреб дітей мають обов'язково інформувати про ті харчові елементи в складі страв, які можуть викликати погіршення стану здоров'я або алергічну реакцію.

Також, наприклад, здобувачам освіти з харчовою алергією на молоко та молочні продукти (відповідно до медичної довідки, виданої лікарем загальної практики – сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, в якій зазначено особливі дієтичні потреби дитини із встановленим діагнозом) для харчування пропонуються рослинні напої. А школярам із підтвердженим діагнозом целіакія (непереносимість глютену) повинні пропонуватися продукти та страви, що не містять глютену та його слідів – їхній перелік є в документі.

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У закладах загальної середньої освіти для учнів усіх класів незалежно від навчальної зміни повинно бути організовано щонайменше одноразове гаряче харчування відповідно до норм. За заявою одного з батьків або інших законних представників здобувачам загальної середньої освіти можуть надаватися гарячі обіди.