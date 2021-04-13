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Із 1 вересня в українських школах запрацюють нові норми харчування

Із 1 вересня в українських школах запрацюють нові норми харчування

Міносвіти повідомило про успішне завершення першого етапу реформи шкільного харчування.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі відомства, оновлення нормативної бази стало першим етапом реформи шкільного харчування, яка впроваджується з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Норми і порядок організації харчування в навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку були затверджені й опубліковані на сайті Кабінету Міністрів.

Нові норми мають на меті зробити шкільне харчування більш збалансованим та корисним для дітей. У документі міститься інформація про розподіл білків, жирів та вуглеводів, які мають містити страви, пропоновані школярам упродовж дня.

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Особливу увагу під час організації харчування приділяють зниженню кількості спожитого цукру. Вміст цукрів у харчових продуктах, призначених для продажу у буфетах, торговельних апаратах, які пропонуються школярам, та у харчових продуктах, що використовуються для приготування готових страв, обмежується на рівні не більш ніж 10 грамів на 100 грамів/мілілітрів харчового продукту.

З-поміж інших змін до норм, які запрацюють з 1 вересня 2021 року, такі:

  • кількість цукру зменшиться у 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прийом їжі;
  • кількість фруктів збільшиться до 100 г на один прийом їжі;
  • кількість хліба на 1 прийом їжі зменшиться з 60-80 г до 30-50 г;
  • кількість м’яса збільшиться так, щоби протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;
  • кількість молочних продуктів збільшиться при формуванні меню: новими нормами передбачено одну порцію молока чи молочних продуктів щодня, а саме: 200 мл молока або 125 мл йогурту чи кефіру, або 125 г сиру кисломолочного, або 75 г сиру м’якого, або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.

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Також повідомляється, що залежно від цих потреб дітей мають обов'язково інформувати про ті харчові елементи в складі страв, які можуть викликати погіршення стану здоров'я або алергічну реакцію.

Також, наприклад, здобувачам освіти з харчовою алергією на молоко та молочні продукти (відповідно до медичної довідки, виданої лікарем загальної практики – сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, в якій зазначено особливі дієтичні потреби дитини із встановленим діагнозом) для харчування пропонуються рослинні напої. А школярам із підтвердженим діагнозом целіакія (непереносимість глютену) повинні пропонуватися продукти та страви, що не містять глютену та його слідів – їхній перелік є в документі.

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У закладах загальної середньої освіти для учнів усіх класів незалежно від навчальної зміни повинно бути організовано щонайменше одноразове гаряче харчування відповідно до норм. За заявою одного з батьків або інших законних представників здобувачам загальної середньої освіти можуть надаватися гарячі обіди.

Автор: 

школа (2224) Міносвіти (1420) їжа (432)


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С 1 сентября в украинских школах заработают новые нормы питания - Цензор.НЕТ 787
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13.04.2021 11:13 Відповісти
Первая леди Украины, прости госпади....
С 1 сентября в украинских школах заработают новые нормы питания - Цензор.НЕТ 9986
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13.04.2021 11:20 Відповісти
Злые бандеровцы закрыли баба глаз. Сказали, если не снимет колорадки, закроют и второй.
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13.04.2021 11:42 Відповісти
Все ясно. Здоровое питание от ЗЕбанутых. Посадят на хлеб и воду.
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13.04.2021 11:39 Відповісти
бедные дети.....теперь им шаурму всю жизнь есть на переменках....
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13.04.2021 12:04 Відповісти
Ну не разобрались бы, без Зеленской, никак! Дорогая Елена! Качество питания зависит от его цены, прежде всего. Те частные школы, у которых на питание выделяется значительно больше средств, способны обеспечить качественное и разнообразное питание и Зеленскую об этом не спросили. Вот что бы мы ожидали от Зеленской, так это организация качественного, но бесплатного питания для детей. Вот это да, тогда бы об этом имело бы смысл говорить. А так, это называется примазаться к деньгам родителей и попиарится за их счет. К тому же в частных школах идет жесткий контроль расходования средств со стороны владельца, он не даст воровать из своего кармана. В государственных же школах, наоборот, те небольшие средства, которые собирают родители, непременно разворовываются, прежде всего, руководством школ, которые в обязательном порядке, получают откаты наличными. Между поставщиками, редко бывает реальная конкуренция, даже несмотря на Прозорро, которое давно научились обходить. У них часто договорняки: ты не лезь на мои объекты, а не захожу на твою территорию. Это то, что касается частных предприятий. Если говорить о местной власти, которая под себя открывает свои предприятия, то те ломают всех и вся, входят везде. Поэтому о качестве, как таковом, речь вообще не идет. Речь идет лишь об удовлетворении минимальных базовых потребностей детей в калориях, как при СССР.
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13.04.2021 12:05 Відповісти
Как известно
Із 1 вересня в українських школах запрацюють нові норми харчування - Цензор.НЕТ 1521
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13.04.2021 12:33 Відповісти
 
 