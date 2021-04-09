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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: у Києві призупинили набір першокласників до шкіл. ДОКУМЕНТ

Пандемія COVID-19: у Києві призупинили набір першокласників до шкіл. ДОКУМЕНТ

У Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом. Поки не відомо, на скільки відтерміновано набір.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднили на сайті КМДА.

Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть затвердити більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.

Також читайте: Пробне ЗНО в Київській і Чернігівській областях перенесли через карантин

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня закрили школи. Учні з 1-го по 11-й класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і вищої освіти всіх форм власності перейшли на дистанційний формат навчання.

Зазначимо, в Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання.

Пандемія COVID-19: у Києві призупинили набір першокласників до шкіл 01

Напомним, в Киеве с 5 апреля закрыли школы. Ученики с 1-го по 11-й классы, учащиеся учреждений профессионального (ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности перешли на дистанционный формат обучения.

Отметим, в Украине почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19626) школа (2224) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Та да... діти з нормальною освітою хоча би в 3 класи, будуть втрачені як виборці для Слуг...
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09.04.2021 10:39
+5
Надо приостановить обучение всех форм от детского садика до университетов на один год. Всех сапать буряки.
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09.04.2021 10:45
+3
быдло должно работать, нечего штаны протирать,
все лохи на заработки в Польшу,
марш марш,
зеленскому и мендель нужны деньги
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09.04.2021 10:49
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Та да... діти з нормальною освітою хоча би в 3 класи, будуть втрачені як виборці для Слуг...
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09.04.2021 10:39 Відповісти
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09.04.2021 10:41 Відповісти
Надо приостановить обучение всех форм от детского садика до университетов на один год. Всех сапать буряки.
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09.04.2021 10:45 Відповісти
Віталька, молодець, до цього ще ніхто не додумувавсь. ><
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09.04.2021 10:46 Відповісти
а своїх пприймають. проблему устроїли. не можуть організуватись краще позакриватись.
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09.04.2021 10:49 Відповісти
быдло должно работать, нечего штаны протирать,
все лохи на заработки в Польшу,
марш марш,
зеленскому и мендель нужны деньги
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09.04.2021 10:49 Відповісти
Дофіга розумників розвелося, грамотеї, блін, ага.
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09.04.2021 10:52 Відповісти
Набір першокласників призупинено до початку набору.
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09.04.2021 10:57 Відповісти
Тю, а просто перевести це все в онлайн важко? В садочки ж уже давно онлайн-черга...
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09.04.2021 11:04 Відповісти
А бабки как с родителей снимать, тоже онлайн?
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09.04.2021 13:40 Відповісти
Приват24?)))
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09.04.2021 13:51 Відповісти
 
 