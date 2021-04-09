Пандемія COVID-19: у Києві призупинили набір першокласників до шкіл. ДОКУМЕНТ

У Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом. Поки не відомо, на скільки відтерміновано набір.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднили на сайті КМДА.

Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть затвердити більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.

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Нагадаємо, у Києві з 5 квітня закрили школи. Учні з 1-го по 11-й класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і вищої освіти всіх форм власності перейшли на дистанційний формат навчання.

Зазначимо, в Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання.

Напомним, в Киеве с 5 апреля закрыли школы. Ученики с 1-го по 11-й классы, учащиеся учреждений профессионального (ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности перешли на дистанционный формат обучения.

Отметим, в Украине почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение.