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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: в Киеве приостановили набор первоклассников в школы. ДОКУМЕНТ

Пандемия COVID-19: в Киеве приостановили набор первоклассников в школы. ДОКУМЕНТ

В Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом. Пока неизвестно, на сколько отсрочен набор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение Департамента образования и науки от 7 апреля обнародовали на сайте КГГА.

Решение принято в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и с целью предотвращения распространения COVID-19.

Документом предписывается приостановить действие пункта о приеме детей в 1-е классы учреждений общего среднего образования Киева в 2021 году. В нем не указывается, на сколько отсрочен набор и когда он начнется.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут принять более жесткие карантинные ограничения. По его словам, это будет возможно, если заболевших коронавирусом станет больше.

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Пандемия COVID-19: в Киеве приостановили набор первоклассников в школы 01

Напомним, в Киеве с 5 апреля закрыли школы. Ученики с 1-го по 11-й классы, учащиеся учреждений профессионального (ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности перешли на дистанционный формат обучения.

Отметим, в Украине почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение.

карантин (16729) Киев (25655) школа (3019) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Та да... діти з нормальною освітою хоча би в 3 класи, будуть втрачені як виборці для Слуг...
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09.04.2021 10:39
+5
Надо приостановить обучение всех форм от детского садика до университетов на один год. Всех сапать буряки.
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09.04.2021 10:45
+3
быдло должно работать, нечего штаны протирать,
все лохи на заработки в Польшу,
марш марш,
зеленскому и мендель нужны деньги
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09.04.2021 10:49
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Та да... діти з нормальною освітою хоча би в 3 класи, будуть втрачені як виборці для Слуг...
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09.04.2021 10:39 Ответить
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09.04.2021 10:41 Ответить
Надо приостановить обучение всех форм от детского садика до университетов на один год. Всех сапать буряки.
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09.04.2021 10:45 Ответить
Віталька, молодець, до цього ще ніхто не додумувавсь. ><
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09.04.2021 10:46 Ответить
а своїх пприймають. проблему устроїли. не можуть організуватись краще позакриватись.
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09.04.2021 10:49 Ответить
быдло должно работать, нечего штаны протирать,
все лохи на заработки в Польшу,
марш марш,
зеленскому и мендель нужны деньги
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09.04.2021 10:49 Ответить
Дофіга розумників розвелося, грамотеї, блін, ага.
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09.04.2021 10:52 Ответить
Набір першокласників призупинено до початку набору.
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09.04.2021 10:57 Ответить
Тю, а просто перевести це все в онлайн важко? В садочки ж уже давно онлайн-черга...
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09.04.2021 11:04 Ответить
А бабки как с родителей снимать, тоже онлайн?
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09.04.2021 13:40 Ответить
Приват24?)))
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09.04.2021 13:51 Ответить
 
 