Пробное ВНО в Киевской и Черниговской областях перенесли из-за карантина

Из-за ограничения движения общественного транспорта пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киевской и Черниговской областях перенесли на 24 апреля.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педработников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в Киеве и Черниговской области переносится на 24 апреля", - сказано в сообщении.

В остальных регионах пробное ВНО, как и было запланировано, состоится 10 апреля.

Также ученики могут загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.

"Участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут внести свои ответы на задания всех тестов пробного ВНО на этом сервисе 10-14 апреля. Участники из Киева и Черниговской области смогут внести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания)", - пояснили в УЦОКО.

Результаты пробного ВНО появятся в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.