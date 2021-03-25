ВНО-2021: опубликован график проведения тестирования, правила и условия
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня.
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), его основная и дополнительная сессии в этом году, уверяют в Министерстве образования, состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Пробное внешнее независимое оценивание в этом году состоится 10 апреля. Учитывая эпидемическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для его прохождения. В то же время они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.
Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.
Участие в основной сессии внешнего независимого оценивания является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты по не более чем 5-ти учебным предметам из следующего перечня:
- украинский язык;
- украинский язык и литература;
- математика;
- история Украины;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- английский язык;
- испанский язык;
- немецкий язык;
- французский язык.
При этом для лиц, которые в текущем году завершают получение полного общего среднего образования, обязательным будет прохождение ВНО по 4 учебным предметам:
- украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест "Аттестационные задания");
- математика (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);
- история Украины (субтест "Период ХХ - начало XXI века") или один из иностранных языков (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);
- один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранные языки).
В текущем году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня. Она будет проходить по следующему графику:
- 21 мая – химия
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая – английский язык
- 28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта)
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
- 4 июня – история Украины
- 7 июня – физика
- 10 июня – биология
- 15 июня – география
Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.
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