ЗНО-2021: опубліковано графік проведення тестування, правила та умови
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня і завершиться 15 червня.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), його основна і додаткова сесії в цьому році, запевняють в Міністерстві освіти, відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році відбудеться 10 квітня. З огляду на епідемічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для його проходження. У той же час вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.
Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.
Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів із цього переліку:
- українська мова;
- українська мова і література;
- математика;
- історія України;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- англійська мова;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова.
При цьому для осіб, які у поточного року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковою буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:
- українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");
- математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);
- історія України (субтест "Період ХХ – початок ХХІ століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);
- один із навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).
Цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й завершиться 15 червня. Вона проходитиме за таким графіком:
- 21 травня – хімія
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови
- 25 травня – англійська мова
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту)
- 1 червня – українська мова, українська мова і література
- 4 червня – історія України
- 7 червня – фізика
- 10 червня – біологія
- 15 червня – географія
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.
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