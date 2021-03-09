Почти 319 тыс. учеников зарегистрировались для участия в ВНО, - Минобразования

Завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По предварительным данным, по состоянию на 5 марта, было зарегистрировано 318 946 человек.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

В число самых популярных предметов ВНО, которые выбирают ученики, вошли:

украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку)

математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта);

история Украины - 247 109 человек;

география - 147207 человек;

английский язык - 122 681 человек;

биология - 104 664 человека;

физика - 26 911 человек;

химия - 10 338 человек;

немецкий язык - 1965 человек;

французский язык - 464 человека:

испанский язык - 149 человек.

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В данное время региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, который зарегистрированное лицо получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки

25 мая - английский язык;

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биология;

15 июня - география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

Более подробно о внешнем независимом оценивании можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования.