РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10467 посетителей онлайн
Новости
1 965 1

Почти 319 тыс. учеников зарегистрировались для участия в ВНО, - Минобразования

Почти 319 тыс. учеников зарегистрировались для участия в ВНО, - Минобразования

Завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По предварительным данным, по состоянию на 5 марта, было зарегистрировано 318 946 человек.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

В число самых популярных предметов ВНО, которые выбирают ученики, вошли:

  • украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку)
  • математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта);
  • история Украины - 247 109 человек;
  • география - 147207 человек;
  • английский язык - 122 681 человек;
  • биология - 104 664 человека;
  • физика - 26 911 человек;
  • химия - 10 338 человек;
  • немецкий язык - 1965 человек;
  • французский язык - 464 человека:
  • испанский язык - 149 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования


В данное время региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, который зарегистрированное лицо получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса.

Также читайте: Изменения в ВНО сейчас рассматриваются только в контексте ситуации с коронавирусом, - Шкарлет

Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

  • 21 мая - химия;
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки
  • 25 мая - английский язык;
  • 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
  • 4 июня - история Украины;
  • 7 июня - физика;
  • 10 июня - биология;
  • 15 июня - география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

Более подробно о внешнем независимом оценивании можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

образование (2264) тестирование (495) Минобразования (1735) ВНО (417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 