Почти 319 тыс. учеников зарегистрировались для участия в ВНО, - Минобразования
Завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По предварительным данным, по состоянию на 5 марта, было зарегистрировано 318 946 человек.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
В число самых популярных предметов ВНО, которые выбирают ученики, вошли:
- украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку)
- математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта);
- история Украины - 247 109 человек;
- география - 147207 человек;
- английский язык - 122 681 человек;
- биология - 104 664 человека;
- физика - 26 911 человек;
- химия - 10 338 человек;
- немецкий язык - 1965 человек;
- французский язык - 464 человека:
- испанский язык - 149 человек.
В данное время региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.
Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, который зарегистрированное лицо получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса.
Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 21 мая до 15 июня по следующему графику:
- 21 мая - химия;
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая - английский язык;
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня - история Украины;
- 7 июня - физика;
- 10 июня - биология;
- 15 июня - география.
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.
Более подробно о внешнем независимом оценивании можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
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