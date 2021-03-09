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Майже 319 тис. учнів зареєструвалися для участі в ЗНО, - Міносвіти

Майже 319 тис. учнів зареєструвалися для участі в ЗНО, - Міносвіти

Завершився основний період подачі реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. За попередніми даними, станом на 5 березня, було зареєстровано 318 946 осіб.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

  • українська мова і література – 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
  • математика – 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
  • історія України – 247 109 осіб;
  • географія – 147 207 осіб;
  • англійська мова – 122 681 особа;
  • біологія – 104 664 особи;
  • фізика – 26 911 осіб;
  • хімія – 10 338 осіб;
  • німецька мова – 1 965 осіб;
  • французька мова – 464 особи:
  • іспанська мова – 149 осіб.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо Сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.

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Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за наступним графіком:

  • 21 травня – хімія;
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

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Більш детально про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Автор: 

освіта (1297) тестування (455) Міносвіти (1411) ЗНО (323)


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