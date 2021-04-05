Пробне ЗНО в Київській і Чернігівській областях перенесли через карантин

Через обмеження руху громадського транспорту пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Київській і Чернігівській областях перенесли на 24 квітня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), інформує Цензор.НЕТ.

"Через припинення руху громадського транспорту, що робить неможливим під'їзд зареєстрованих учасників, а також педпрацівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО в Києві і Чернігівській області переноситься на 24 квітня", - сказано в повідомленні.

У решті регіонів пробне ЗНО, як і було заплановано, відбудеться 10 квітня.

Також учні можуть завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів з переліку і пройти тестування вдома.

"Учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть внести свої відповіді на завдання всіх тестів пробного ЗНО на цьому сервісі 10-14 квітня. Учасники з Києва та Чернігівської області зможуть внести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання)", - пояснили в УЦОЯО.

Результати пробного ЗНО з'являться в особистих кабінетах всіх учасників оцінювання до 30 квітня.

