УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9396 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 420 2
карантин (18171) ЗНО (322) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) Шкарлет (353)

Формат проведення ЗНО-2021 може змінитися через нову хвилю COVID-19, - Шкарлет

Формат проведення ЗНО-2021 може змінитися через нову хвилю COVID-19, - Шкарлет

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в 2021 році може пройти в зміненому форматі через пандемію коронавірусу. Все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

Про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії, певні події щодо другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися з ЗНО, - це формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Закиди в скасування ЗНО є фейком", - зазначив міністр.

При цьому він не уточнив, яким саме чином цьогоріч можуть змінити формат тестування.

Також читайте: ЗНО-2021: опубліковано графік проведення тестування, правила та умови

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкарлет - не міністр освіти! В Україні наразі немає міністра освіти, оскільки це аморальне плагіаторське створіння - лише огидна бутафорія та відрижка Табачниковської корупційної гнилі в освіті!
показати весь коментар
26.03.2021 16:23 Відповісти
 
 