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Формат проведення ЗНО-2021 може змінитися через нову хвилю COVID-19, - Шкарлет
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в 2021 році може пройти в зміненому форматі через пандемію коронавірусу. Все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.
Про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії, певні події щодо другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися з ЗНО, - це формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Закиди в скасування ЗНО є фейком", - зазначив міністр.
При цьому він не уточнив, яким саме чином цьогоріч можуть змінити формат тестування.
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Олександр Голубенко
показати весь коментар26.03.2021 16:23 Відповісти Мені подобається 0
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