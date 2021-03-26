Формат проведения ВНО-2021 может измениться из-за новой волны COVID-19, - Шкарлет

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году может пройти в измененном формате из-за пандемии коронавируса. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенные события по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, - это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Упреки в отмене ВНО являются фейками", - отметил министр.

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При этом он не уточнил, каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования.