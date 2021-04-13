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С 1 сентября в украинских школах заработают новые нормы питания

С 1 сентября в украинских школах заработают новые нормы питания

Минобразования сообщило об успешном завершении первого этапа реформы школьного питания.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ведомства, обновление нормативной базы стало первым этапом реформы школьного питания, которая внедряется по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления и отдыха были утверждены и опубликованы на сайте Кабинета Министров.

Цель новых норм - сделать школьное питание более сбалансированным и полезным для детей. В документе содержится информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, предлагаемые школьникам в течение дня.

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Особое внимание при организации питания уделяют снижению количества потребленного сахара. Содержание сахаров в пищевых продуктах, предназначенных для продажи в буфетах, торговых аппаратах, предлагаемых школьникам, и в пищевых продуктах, используемых для приготовления готовых блюд, ограничивается на уровне не более 10 граммов на 100 граммов/миллилитров пищевого продукта.

Среди других изменений в нормы, которые заработают с 1 сентября 2021, следующие:

- количество сахара уменьшится в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи;
- количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи;
- количество хлеба на 1 прием пищи уменьшится с 60-80 г до 30-50 г;
- количество мяса увеличится так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;
- количество молочных продуктов увеличится при формировании меню: новыми нормами предусмотрена одна порция молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

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Также сообщается, что в зависимости от этих потребностей детей должны обязательно информировать о тех пищевых элементах в составе блюд, которые могут вызвать ухудшение состояния здоровья или аллергическую реакцию.

Также, например, соискателям образования с пищевой аллергией на молоко и молочные продукты (в соответствии с медицинской справкой, выданной врачом общей практики - семейным врачом или врачом-педиатром, в которой указаны особые диетические потребности ребенка с установленным диагнозом) для питания предлагаются растительные напитки. А школьникам с подтвержденным диагнозом целиакия (непереносимость глютена) должны предлагаться продукты и блюда, не содержащие глютена и его следов - их перечень есть в документе.

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В учреждениях общего среднего образования для учащихся всех классов независимо от учебной смены должно быть организовано не менее чем  одноразовое горячее питание в соответствии с нормами. По заявлению одного из родителей или других законных представителей соискателям общего среднего образования могут предоставляться горячие обеды.

школа (3020) Минобразования (1739) еда (355)


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С 1 сентября в украинских школах заработают новые нормы питания - Цензор.НЕТ 787
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13.04.2021 11:13 Ответить
Первая леди Украины, прости госпади....
С 1 сентября в украинских школах заработают новые нормы питания - Цензор.НЕТ 9986
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13.04.2021 11:20 Ответить
Злые бандеровцы закрыли баба глаз. Сказали, если не снимет колорадки, закроют и второй.
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13.04.2021 11:42 Ответить
Все ясно. Здоровое питание от ЗЕбанутых. Посадят на хлеб и воду.
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13.04.2021 11:39 Ответить
бедные дети.....теперь им шаурму всю жизнь есть на переменках....
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13.04.2021 12:04 Ответить
Ну не разобрались бы, без Зеленской, никак! Дорогая Елена! Качество питания зависит от его цены, прежде всего. Те частные школы, у которых на питание выделяется значительно больше средств, способны обеспечить качественное и разнообразное питание и Зеленскую об этом не спросили. Вот что бы мы ожидали от Зеленской, так это организация качественного, но бесплатного питания для детей. Вот это да, тогда бы об этом имело бы смысл говорить. А так, это называется примазаться к деньгам родителей и попиарится за их счет. К тому же в частных школах идет жесткий контроль расходования средств со стороны владельца, он не даст воровать из своего кармана. В государственных же школах, наоборот, те небольшие средства, которые собирают родители, непременно разворовываются, прежде всего, руководством школ, которые в обязательном порядке, получают откаты наличными. Между поставщиками, редко бывает реальная конкуренция, даже несмотря на Прозорро, которое давно научились обходить. У них часто договорняки: ты не лезь на мои объекты, а не захожу на твою территорию. Это то, что касается частных предприятий. Если говорить о местной власти, которая под себя открывает свои предприятия, то те ломают всех и вся, входят везде. Поэтому о качестве, как таковом, речь вообще не идет. Речь идет лишь об удовлетворении минимальных базовых потребностей детей в калориях, как при СССР.
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13.04.2021 12:05 Ответить
Как известно
Із 1 вересня в українських школах запрацюють нові норми харчування - Цензор.НЕТ 1521
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13.04.2021 12:33 Ответить
 
 