С 1 сентября в украинских школах заработают новые нормы питания

Минобразования сообщило об успешном завершении первого этапа реформы школьного питания.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ведомства, обновление нормативной базы стало первым этапом реформы школьного питания, которая внедряется по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления и отдыха были утверждены и опубликованы на сайте Кабинета Министров.

Цель новых норм - сделать школьное питание более сбалансированным и полезным для детей. В документе содержится информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, предлагаемые школьникам в течение дня.

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Особое внимание при организации питания уделяют снижению количества потребленного сахара. Содержание сахаров в пищевых продуктах, предназначенных для продажи в буфетах, торговых аппаратах, предлагаемых школьникам, и в пищевых продуктах, используемых для приготовления готовых блюд, ограничивается на уровне не более 10 граммов на 100 граммов/миллилитров пищевого продукта.

Среди других изменений в нормы, которые заработают с 1 сентября 2021, следующие:

- количество сахара уменьшится в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи;

- количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи;

- количество хлеба на 1 прием пищи уменьшится с 60-80 г до 30-50 г;

- количество мяса увеличится так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

- количество молочных продуктов увеличится при формировании меню: новыми нормами предусмотрена одна порция молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

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Также сообщается, что в зависимости от этих потребностей детей должны обязательно информировать о тех пищевых элементах в составе блюд, которые могут вызвать ухудшение состояния здоровья или аллергическую реакцию.

Также, например, соискателям образования с пищевой аллергией на молоко и молочные продукты (в соответствии с медицинской справкой, выданной врачом общей практики - семейным врачом или врачом-педиатром, в которой указаны особые диетические потребности ребенка с установленным диагнозом) для питания предлагаются растительные напитки. А школьникам с подтвержденным диагнозом целиакия (непереносимость глютена) должны предлагаться продукты и блюда, не содержащие глютена и его следов - их перечень есть в документе.

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В учреждениях общего среднего образования для учащихся всех классов независимо от учебной смены должно быть организовано не менее чем одноразовое горячее питание в соответствии с нормами. По заявлению одного из родителей или других законных представителей соискателям общего среднего образования могут предоставляться горячие обеды.