Первоклассников в школы Киева будут набирать в мае, - замглавы КГГА Мондриевский
В связи с эпидемиологической обстановкой прием учеников в первые классы столичных школ начнется в следующем месяце.
Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае", - написал он.
Мондриевский пояснил, что набор в первые классы должен был стартовать сегодня, но его пришлось отложить из-за карантинных ограничений.
"О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем! Следите за страницами Департамента образования и науки Киева и Все будет хорошо! ОК!" - добавил Мондриевский.
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