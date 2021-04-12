Первоклассников в школы Киева будут набирать в мае, - замглавы КГГА Мондриевский

В связи с эпидемиологической обстановкой прием учеников в первые классы столичных школ начнется в следующем месяце.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае", - написал он.

Мондриевский пояснил, что набор в первые классы должен был стартовать сегодня, но его пришлось отложить из-за карантинных ограничений.

"О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем! Следите за страницами Департамента образования и науки Киева и Все будет хорошо! ОК!" - добавил Мондриевский.

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