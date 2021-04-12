Першокласників до шкіл Києва набиратимуть у травні, - заступник голови КМДА Мондрієвський

У зв'язку з епідеміологічною обстановкою прийом учнів до перших класів столичних шкіл розпочнеться наступного місяця.

Про це повідомив у фейсбуку заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників - прийом до школи розпочнеться в травні", - написав він.

Мондрієвський пояснив, що набір до перших класів мав був стартувати сьогодні, але його довелося відкласти через карантинні обмеження.

"Про нову дату початку прийому ми обов'язково всіх поінформуємо! Стежтке за сторінками Департаменту освіти і науки Києва і Все буде добре! ОК!" - додав Мондрієвський.

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