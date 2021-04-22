Школи Києва не планують продовжувати навчальний рік через карантин, - Міносвіти

УКР
Столичні школи не планують продовжувати навчальний рік і навчатися влітку. Але в деяких регіонах може йтися про продовження навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко.

За його словами, дистанційне навчання у Києві не переривалося, канікули були в ті терміни, коли мали бути, тому школи столиці не планують продовження навчання в перший місяць літа.

"У міністерстві зараз немає інформації про те, що заклади освіти ухвалюють рішення про продовження роботи у червні", - сказав Кононенко.

Але в деяких регіонах може йтися про продовження навчання: "Особливо це стосується регіонів ближче до заходу України. Оскільки там дійсно була ситуація, що канікули оголошувалися понаднормово".

За законом, в Україні навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня.

Раніше повідомлялося, що в деяких школах України можуть продовжити навчальний рік через карантин.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20200) Міносвіти (1440) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Коментувати
Сортувати:
когда у меня на экзамене по географии была 5 ублюдочницы из 179 школы поставили мне годовую 4 Это было в 1981
показати весь коментар
22.04.2021 10:45 Відповісти
правильно, а нашо? випускники і так із репетиторами, мають шанс здати зно краще, ніж з вчителями. лаври достануться школі. а невиспускним не горить.
показати весь коментар
22.04.2021 11:05 Відповісти
 
 