Додаткових карантинних обмежень на Великдень поки не планується, - Степанов

Запровадження додаткових карантинних обмежень в Україні в великодній період поки не планується, оскільки ситуація з поширенням коронавірусу в країні стабілізувалася.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки", - написав Степанов.

Він підкреслив, що попри те, що пік пандемії пройдено і "навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до "жовтої зони" – розслаблятися рано".

"Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, бо це не амулет – у кишені вона вас не захистить", - зазначив міністр.

Він також закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому родинному колі, а церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.

"Пам'ятайте, що COVID – атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове", - резюмував Степанов.

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