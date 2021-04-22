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Новини Коронавірус і карантин
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Додаткових карантинних обмежень на Великдень поки не планується, - Степанов

Додаткових карантинних обмежень на Великдень поки не планується, - Степанов

Запровадження додаткових карантинних обмежень в Україні в великодній період поки не планується, оскільки ситуація з поширенням коронавірусу в країні стабілізувалася.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки", - написав Степанов.

Він підкреслив, що попри те, що пік пандемії пройдено і "навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до "жовтої зони" – розслаблятися рано".

"Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, бо це не амулет – у кишені вона вас не захистить", - зазначив міністр.

Він також закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому родинному колі, а церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.

"Пам'ятайте, що COVID – атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове", - резюмував Степанов.

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Додаткових карантинних обмежень на Великдень поки не планується, - Степанов 01

Автор: 

карантин (18172) Великдень (362) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Правильно,погуляем,как на Рождество.
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22.04.2021 19:30 Відповісти
А койки є, Степанов?
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22.04.2021 19:30 Відповісти
Кому бы его подарить в наблюдательный совет,может французам?
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22.04.2021 19:32 Відповісти
https://twitter.com/V_Omelyan
https://twitter.com/V_Omelyan

Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·https://twitter.com/V_Omelyan/status/1385139908591898628 8 год

Зеленський: 10 млн вакцин Pfizer в Україні незабаром! А Уряд нічого не знає про вакцини Зеленського і затвердив план вакцинації без них. І грошей у бюджеті на ці 10 млн зеленських вакцин не передбачено. Десятки тисяч смертей, мільйони хворих. І один чемпіон світу по короновірусу
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22.04.2021 19:45 Відповісти
Возрадуемся новому локдауну и всеобщей красной зоне после 20 -25 мая. Аминь ( а как же быть с " Береженого Бог бережет".)
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22.04.2021 20:45 Відповісти
Руководитель для того, чтобы предотвратить и недопустить, а не только предупредить.
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22.04.2021 21:11 Відповісти
Так хочеться, щоб карантин і ковід вже припинилися і люди могли знову без перешкод зустрічатися і святкувати великодні свята, як колись в добрі часи. Адже, Великдень одне із найбільших свят у християн. Доречі знайшла https://moonzori.com/pryvitannya-z-velykodnem-garni-pobazhannya-na-pashu/ привітання з Великоднем може комусь знадобиться.. https://moonzori.com/pryvitannya-z-velykodnem-garni-pobazhannya-na-pashu/
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24.04.2021 14:47 Відповісти
 
 