УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7209 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 678 4

МОЗ оголосило карантинні рекомендації для церков на Великдень. СПИСОК

МОЗ оголосило карантинні рекомендації для церков на Великдень. СПИСОК

МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Однак міністерство підготувало рекомендації для релігійних установ.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:

  • заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян,
  • збільшити кількість сесій благословення та зменшити їхні тривалості,
  • зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,
  • встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці щонайенше 1,5 м,
  • рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї.

Також читайте: Додаткових карантинних обмежень на Великдень поки не планується, - Степанов

Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує:

  • літнім людям, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму,
  • утриматися від святкових відвідувань родичів та друзів,
  • краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Великдень (362) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минздрав огласил карантинные рекомендации для церквей на Пасху - Цензор.НЕТ 4191
показати весь коментар
23.04.2021 10:33 Відповісти
Ось мені й цікаво - які Церкви скористаються порадою???
Чи послухає владу ФСБшна церква???
показати весь коментар
23.04.2021 10:59 Відповісти
Ті, хто померли, вже не хворі та інфекції не несуть Але РПЦ старається..
показати весь коментар
23.04.2021 11:23 Відповісти
Все сидят в локдауне и страдают от ограничений, а эти сейчас снова поразносят вирус
показати весь коментар
23.04.2021 11:25 Відповісти
 
 