МОЗ оголосило карантинні рекомендації для церков на Великдень. СПИСОК

МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Однак міністерство підготувало рекомендації для релігійних установ.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:

заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян,

збільшити кількість сесій благословення та зменшити їхні тривалості,

зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці щонайенше 1,5 м,

рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї.

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Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує: