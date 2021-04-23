3 678 4
МОЗ оголосило карантинні рекомендації для церков на Великдень. СПИСОК
МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Однак міністерство підготувало рекомендації для релігійних установ.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:
- заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян,
- збільшити кількість сесій благословення та зменшити їхні тривалості,
- зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,
- встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці щонайенше 1,5 м,
- рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї.
Також читайте: Додаткових карантинних обмежень на Великдень поки не планується, - Степанов
Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує:
- літнім людям, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму,
- утриматися від святкових відвідувань родичів та друзів,
- краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи послухає владу ФСБшна церква???