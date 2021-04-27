Украинские "паспорта вакцинации" согласуют с европейскими, - представитель Минздрава Карчевич

Сертификат о вакцинации от COVID-19 в Украине будут внедрять, когда будет понимание позиции Европейской комиссии и согласование ее с ВОЗ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-встрече "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых трансформаций здравоохранения Минздрава Мария Карчевич.

"Мы держим руку на пульсе и также отслеживаем, что происходит, чтобы внедрить в Украине такой цифровой сертификат и предоставить возможность нашим гражданам, которые сделали прививку, так же путешествовать в другие страны. Важно заметить, что в этом цифровом сертификате предусматривается внесение данных не только о вакцинации. Предложениями Европейской комиссии предусматривается внесение данных о результатах тестирования и о наличии антител. Финальную позицию, как будет выглядеть сертификат внутри нашей страны, мы озвучим после понимания позиции Европейской комиссии и согласования ее с ВОЗ. Предварительно Европейская комиссия говорила, что они готовятся к внедрению такого документа в июне этого года", - рассказала Карчевич.

Она напомнила, что сейчас существует единственный действующий документ о вакцинации, который признается на международном уровне - международное свидетельство о вакцинации, которое предусмотрено международными медико-санитарными правилами. Оно выдается в бумажной форме с печатью и подписью врача и предъявляется при пересечении государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав