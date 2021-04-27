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Новости Коронавирус и карантин
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Украинские "паспорта вакцинации" согласуют с европейскими, - представитель Минздрава Карчевич

Украинские

Сертификат о вакцинации от COVID-19 в Украине будут внедрять, когда будет понимание позиции Европейской комиссии и согласование ее с ВОЗ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-встрече "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых трансформаций здравоохранения Минздрава Мария Карчевич.

"Мы держим руку на пульсе и также отслеживаем, что происходит, чтобы внедрить в Украине такой цифровой сертификат и предоставить возможность нашим гражданам, которые сделали прививку, так же путешествовать в другие страны. Важно заметить, что в этом цифровом сертификате предусматривается внесение данных не только о вакцинации. Предложениями Европейской комиссии предусматривается внесение данных о результатах тестирования и о наличии антител. Финальную позицию, как будет выглядеть сертификат внутри нашей страны, мы озвучим после понимания позиции Европейской комиссии и согласования ее с ВОЗ. Предварительно Европейская комиссия говорила, что они готовятся к внедрению такого документа в июне этого года", - рассказала Карчевич.

Она напомнила, что сейчас существует единственный действующий документ о вакцинации, который признается на международном уровне - международное свидетельство о вакцинации, которое предусмотрено международными медико-санитарными правилами. Оно выдается в бумажной форме с печатью и подписью врача и предъявляется при пересечении государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Главное чтобы это не был доктор Кива.
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27.04.2021 17:05
+2
Украинские "паспорта вакцинации" согласуют с европейскими, - представитель Минздрава Карчевич - Цензор.НЕТ 3077
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27.04.2021 17:20
+1
Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
10 лям вакцины людям он везет...

Лишь бы не заблудился, а то "паспортами" вакцинацию будем проводить...
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27.04.2021 17:00
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Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
10 лям вакцины людям он везет...

Лишь бы не заблудился, а то "паспортами" вакцинацию будем проводить...
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27.04.2021 17:00 Ответить
Главное чтобы это не был доктор Кива.
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27.04.2021 17:05 Ответить
а чим "доктор" Степанов кращий? Досвід роботи в медицині у нього - два роки САНІТАРОМ, 25 років назад...
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27.04.2021 17:27 Ответить
Зато опыт пилить бабки у него огромный. Одесский.
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27.04.2021 17:29 Ответить
Украинские "паспорта вакцинации" согласуют с европейскими, - представитель Минздрава Карчевич - Цензор.НЕТ 3077
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27.04.2021 17:20 Ответить
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27.04.2021 17:26 Ответить
не факт, что коронавак и ковишилд войдут в перечень прививок, по которым будет выдаваться сей документ, а пфайзера у нас - хер да нихера...
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27.04.2021 18:58 Ответить
Сертификат о вакцинации от COVID-19 в Украине будут внедрять, когда будет понимание позиции Европейской комиссии и согласование ее с ВОЗ. Источник: https://censor.net/ru/n3262336

ТЕПЕР ЛЮДИНА ТОЧНО НЕ КРАЩЕ ХУДОБИ - ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦІЇ І У
КОРОВИ І У АКАДЕМІКА БУДУТЬ ОДНАКОВІ

А зі свинним і пташиним грипом такого двіжу не було )))
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27.04.2021 20:39 Ответить
 
 