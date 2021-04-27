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Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав

Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав

Украина на сегодняшний день находится на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19

Об этом в ходе онлайн встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страна сейчас в рейтинге вакцинации, в рейтинге стран, по данным на вчера, занимает 81 место. ... Мы ожидаем с этой новой поставкой вакцины AstraZeneca, что наши регионы, открыв более 2000 пунктов вакцинации, покажут новые мощности", - рассказала Карчевич.

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По данным Минздрава, с 539 133 вакцинированных от COVID-19 - 472 593 человека были вакцинированы вакциной AstraZeneca (Covishield), 38 940 человек - вакциной Sinovac (CoronaVac), 27 600 человек - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Также Карчевич сообщила, что среди вакцинированных больше людей в возрасте 20-39 лет. 

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вакцина (3815) Минздрав (4899) рейтинг (1636)


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Топ комментарии
+7
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https://mobile.twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69
Медальний залік переможця чемпіонату світу по боротьбі з короновірусом.

ПЕРШЕ місце в світі!!!!!
Правда з кінця,але ж ПЕРШЕ!!!

Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3280
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27.04.2021 15:14
+4
Зепабеда?
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27.04.2021 15:14
+3
А куда делись обещанные "величайшим" 10 млн. доз вакцин? Испарились? А с 1 июня в Европе вводят паспорта вакцинации. Дорогой нарид, порадовались были безвизу? Хватит.
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27.04.2021 15:15
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https://mobile.twitter.com/antegotovina69

https://mobile.twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69
Медальний залік переможця чемпіонату світу по боротьбі з короновірусом.

ПЕРШЕ місце в світі!!!!!
Правда з кінця,але ж ПЕРШЕ!!!

Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3280
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27.04.2021 15:14 Ответить
Зелена Шмаркля доручив Іллі Киві розробити вакцину
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27.04.2021 15:17 Ответить
"Наша страна будет одной из первых, которая получит доступ к вакцине от коронавируса». Вова Осел Оманский. Июль 2020.
А теперь смотрим на график...Последнее! место.. Все норм..зелебобикам не жмет.
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27.04.2021 15:24 Ответить
Так Зеля ж имел в виду Израиль!
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27.04.2021 15:47 Ответить
зепоц,посмотри кто на первом месте.Не кошерно как-то...
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27.04.2021 15:50 Ответить
демагогя в картинках..
зараз 3 відсотка провакциновано,не 0.
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13.07.2021 19:24 Ответить
точніше 4.4..отримали 1-й укол..

Венесуелу і Гватемалу таки обійшли.. там 4.3
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13.07.2021 19:33 Ответить
Зепабеда?
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27.04.2021 15:14 Ответить
А куда делись обещанные "величайшим" 10 млн. доз вакцин? Испарились? А с 1 июня в Европе вводят паспорта вакцинации. Дорогой нарид, порадовались были безвизу? Хватит.
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27.04.2021 15:15 Ответить
На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
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27.04.2021 15:15 Ответить
Зеленський та пріхлєбатєлі.
Їм же треба їздити, літати в Європу, а "73%" не дуже і потрібен був той безвіз.
Будуть сидіти вдома, як і мріяли.
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27.04.2021 16:41 Ответить
провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%.
порохоботи такі брехуни...
втім,як і їх лідер..
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13.07.2021 19:26 Ответить
Вообще то считаются только те люди, которые получили две дозы вакцины.
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27.04.2021 15:30 Ответить
Не заважай людям розганяти зраду.
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27.04.2021 15:32 Ответить
Вообще то, Пфайзер только получили, по твоей логике во всех категориях, в таком случае должен быть 0
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27.04.2021 15:36 Ответить
Или им с разницей в один день Пфайзер кололи?
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27.04.2021 15:38 Ответить
Тогда Украина вобще первая с конца.
Насколько я помню, в Украине полностью вакцинированных от 2 до 5 человек.
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27.04.2021 16:24 Ответить
Директорат развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава у нас есть. И генеральный директор у него есть. А вакцинации б...ть нет.
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27.04.2021 15:31 Ответить
Рядом с развитыми странами?
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27.04.2021 16:15 Ответить
 
 