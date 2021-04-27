Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав
Украина на сегодняшний день находится на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19
Об этом в ходе онлайн встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Страна сейчас в рейтинге вакцинации, в рейтинге стран, по данным на вчера, занимает 81 место. ... Мы ожидаем с этой новой поставкой вакцины AstraZeneca, что наши регионы, открыв более 2000 пунктов вакцинации, покажут новые мощности", - рассказала Карчевич.
По данным Минздрава, с 539 133 вакцинированных от COVID-19 - 472 593 человека были вакцинированы вакциной AstraZeneca (Covishield), 38 940 человек - вакциной Sinovac (CoronaVac), 27 600 человек - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Также Карчевич сообщила, что среди вакцинированных больше людей в возрасте 20-39 лет.
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Медальний залік переможця чемпіонату світу по боротьбі з короновірусом.
ПЕРШЕ місце в світі!!!!!
Правда з кінця,але ж ПЕРШЕ!!!
А теперь смотрим на график...Последнее! место.. Все норм..зелебобикам не жмет.
зараз 3 відсотка провакциновано,не 0.
Венесуелу і Гватемалу таки обійшли.. там 4.3
Їм же треба їздити, літати в Європу, а "73%" не дуже і потрібен був той безвіз.
Будуть сидіти вдома, як і мріяли.
порохоботи такі брехуни...
втім,як і їх лідер..
Насколько я помню, в Украине полностью вакцинированных от 2 до 5 человек.