Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав

Украина на сегодняшний день находится на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19

Об этом в ходе онлайн встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страна сейчас в рейтинге вакцинации, в рейтинге стран, по данным на вчера, занимает 81 место. ... Мы ожидаем с этой новой поставкой вакцины AstraZeneca, что наши регионы, открыв более 2000 пунктов вакцинации, покажут новые мощности", - рассказала Карчевич.

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По данным Минздрава, с 539 133 вакцинированных от COVID-19 - 472 593 человека были вакцинированы вакциной AstraZeneca (Covishield), 38 940 человек - вакциной Sinovac (CoronaVac), 27 600 человек - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Также Карчевич сообщила, что среди вакцинированных больше людей в возрасте 20-39 лет.

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