Побороть коронавирус одной только вакцинацией невозможно, - Голубовская. ВИДЕО

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что для победы над коронавирусом недостаточно только проводить вакцинацию. По ее словам, необходим комплекс мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом Голубовская заявила в эфире ICTV.

Она привела в пример Израиль, где провели правильную кампанию вакцинации и отправили всех на жесткий карантин.

"Преодолеть инфекционное заболевание только одной вакцинацией невозможно, это только одно из мероприятий, где вакцинация важная часть, но не единственная. В Израиле сделали очень грамотно, они провели эту кампанию жестко, и это было верно. В том числе отправили всех в довольно строгий локдаун", - объяснила Голубовская.

Ситуация с коронавирусом в Израиле улучшается благодаря агрессивной кампании по иммунизации населения. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время более пяти миллионов человек получили обе дозы вакцины, что составляет почти 54% всего населения или более 80% населения старше 16 лет.

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