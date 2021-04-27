Побороть коронавирус одной только вакцинацией невозможно, - Голубовская. ВИДЕО
Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что для победы над коронавирусом недостаточно только проводить вакцинацию. По ее словам, необходим комплекс мер.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом Голубовская заявила в эфире ICTV.
Она привела в пример Израиль, где провели правильную кампанию вакцинации и отправили всех на жесткий карантин.
"Преодолеть инфекционное заболевание только одной вакцинацией невозможно, это только одно из мероприятий, где вакцинация важная часть, но не единственная. В Израиле сделали очень грамотно, они провели эту кампанию жестко, и это было верно. В том числе отправили всех в довольно строгий локдаун", - объяснила Голубовская.
Ситуация с коронавирусом в Израиле улучшается благодаря агрессивной кампании по иммунизации населения. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время более пяти миллионов человек получили обе дозы вакцины, что составляет почти 54% всего населения или более 80% населения старше 16 лет.
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Мне эти локДАУНЫ тоже весьма поднадоели
Новость дня: Перенесённое заболевание COVID-19 увеличивает риск развития эректильной дисфункции в 3 раза.
Эректильная дисфункция (ЭД) как признак эндотелиальной дисфункции (предвестник и ранний маркер атеросклероза) может быть краткосрочным или долгосрочным осложнением COVID-19. Кроме того, поскольку ЭД является клиническим маркером и предиктором неинфекционных хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, субъекты с ЭД потенциально могут иметь более высокий риск заражения COVID-19.
Цель исследования заключалась в изучении распространённости ЭД среди мужчин с установленным диагнозом COVID-19 и измерить связь COVID-19 и эректильной дисфункции. Подавляющее большинство исследований, посвященных изучению воздействия COVID-19 на мужское сексуальное и репродуктивное здоровье, были сосредоточены на фертильности и её сохранении, и на сегодняшний день нет определённых доказательств наличия SARS-CoV-2 в семенной жидкости, однако есть основания подозревать, что сексуальное качество жизни и функции также могут быть ухудшены вследствие COVID-19. В этом исследовании, насколько мне известно, авторы впервые исследовали возможную связь между эректильной функцией и COVID-19 в реальных условиях.
Авторы рассмотрели данные онлайн-опроса Sex&COVID (проведенного с 7 апреля по 4 мая 2020 года в Италии), чтобы получить выборку итальянских мужчин, ведущих активную половую жизнь, с зарегистрированной инфекцией SARS ‐ CoV ‐ 2. Соответствующая выборка мужчин, ведущих половую жизнь с отрицательным результатом на COVID-19, также была получена с использованием сопоставления оценок предрасположенности в соотношении 3:1. В опросе использовались различные стандартизированные психометрические инструменты для измерения влияния изоляции и социального дистанцирования на интрапсихическое, семейное и сексуальное здоровье итальянских испытуемых.
Полученные результаты не радуют:
В анализ были включены 100 мужчин (25 COVID-положительных; 75 COVID-отрицательных). Распространенность ЭД была значительно выше в группе COVID+ (28% против 9,33%; p = 0,027). Модели логистической регрессии подтвердили значительное влияние COVID-19 на развитие ЭД, независимо от других переменных, влияющих на эректильную функцию, таких как психологический статус, возраст и ИМТ (индекс массы тела). Аналогичным образом, пациенты с ЭД с большей вероятностью имели COVID-19 с поправкой на возраст и ИМТ.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10216655398291132&set=a.2392218498624 Aleksina Nadezhda
https://www.youtube.com/watch?v=AV4RPcjn6cg
Ольга Голубовская не хочет нам рассказать, сколько в Израиле вакцинированно процентов населения, за какой период и какой вакциной? И когда в Израиле закрылся последний пункт вакцинации. Очень интересно.
Коронавирус в Израиле: заражаемость двузначная, смертность единичная
26 АПРЕЛЯ 2021 22:58
В воскресенье анализы на "ковид" сдали 31.145 человек, из них зараженными оказались всего 77 (0,3%).Текущее число зарегистрированных носителей вируса продолжает снижаться - на вечер понедельника их осталось 1662 (1705 в воскресенье).Тяжелобольных, согласно последней сводке, 145 (в воскресенье их было 147), из них 85 пребывают в "критическом состоянии", то есть при смерти.
За сутки список летальных случаев среди зараженных увеличился на единицу - сейчас их 6353.
Число полностью привитых израильтян достигло 5,02 миллиона - оно постепенно нагоняет число "единожды привитых", которых на данный момент 5,38 миллиона.
Самое большое количество носителей вируса зарегистрировано в Иерусалиме - 343. На втором месте Тель-Авив - 129.
Третье место по числу зараженных занимает Пардес-Хана - Куркар, где произошла https://www.9tv.co.il/item/28093 "школьная вспышка" - там сейчас 48 носителей вируса.
Затем идут Беэр-Шева (44 зараженных), Нетания (44), Ашдод (40), Ришон ле-Цион (35), Хайфа (34), Петах-Тиква (29), Бейт-Шемеш (28), Ашкелон (26 зараженных).
Перед вами другая форма жизни, а вы с ружбайками по границах бегаете.
Если она длится больше времени действия антител у первых вакцинированных.