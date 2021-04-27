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Подолати коронавірус самою лише вакцинацією неможливо, - Голубовська. ВIДЕО

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що для перемоги над коронавірусом недостатньо тільки проводити вакцинацію. За її словами, необхідний комплекс заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це Голубовська заявила в ефірі ICTV.

Вона навела як приклад Ізраїль, де провели правильну кампанію вакцинації і відправили всіх на жорсткий карантин.

"Подолати інфекційне захворювання тільки однією вакцинацією неможливо, це тільки один із заходів, де вакцинація важлива частина, але не єдина. В Ізраїлі зробили дуже грамотно, вони провели цю кампанію жорстко, і це було правильно. В тому числі відправили всіх у досить суворий локдаун", - сказала Голубовська.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі поліпшується завдяки агресивній кампанії з імунізації населення. За даними МОЗ, наразі понад п'ять мільйонів осіб отримали обидві дози вакцини, що становить майже 54% всього населення або понад 80% населення старше 16 років.

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Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+9
Нельзя зариться на святое - на курточку Степанова!!!
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27.04.2021 11:45
+5
Тварь старая и тупоголовая
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27.04.2021 11:44
+5
Раз упомянули Землю обетованную... Вот что бывает, когда при власти евреи-НЕидиоты и ковидный фонд используется по назначению:

Коронавирус в Израиле: заражаемость двузначная, смертность единичная

26 АПРЕЛЯ 2021 22:58
В воскресенье анализы на "ковид" сдали 31.145 человек, из них зараженными оказались всего 77 (0,3%).Текущее число зарегистрированных носителей вируса продолжает снижаться - на вечер понедельника их осталось 1662 (1705 в воскресенье).Тяжелобольных, согласно последней сводке, 145 (в воскресенье их было 147), из них 85 пребывают в "критическом состоянии", то есть при смерти.
За сутки список летальных случаев среди зараженных увеличился на единицу - сейчас их 6353.
Число полностью привитых израильтян достигло 5,02 миллиона - оно постепенно нагоняет число "единожды привитых", которых на данный момент 5,38 миллиона.
Самое большое количество носителей вируса зарегистрировано в Иерусалиме - 343. На втором месте Тель-Авив - 129.
Третье место по числу зараженных занимает Пардес-Хана - Куркар, где произошла https://www.9tv.co.il/item/28093 "школьная вспышка" - там сейчас 48 носителей вируса.
Затем идут Беэр-Шева (44 зараженных), Нетания (44), Ашдод (40), Ришон ле-Цион (35), Хайфа (34), Петах-Тиква (29), Бейт-Шемеш (28), Ашкелон (26 зараженных).
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27.04.2021 11:54
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Тварь старая и тупоголовая
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27.04.2021 11:44 Відповісти
Побороть коронавирус одной вакцинацией невозможно, потому что это, возможно не вирус? Раз у него такие нетипичные свойства и его до сих пор никто в чистом виде не выделил даже за премию, которую объявили в Европе. Раз его нельзя побороть тем, чем борят вирус. А может это разновидность гриппа, который почему -то уже года три как исчез. Вместо гриппа ставят диагноз короны, а штаммов гриппа много и каждый год разные, поэтому и побороть его невозможно одной вакцинацией, нужно каждый год вакцинировать якобы корону. Ну а вакцина - не совсем вакцина, а с секретными добавками и сюрпризами.
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27.04.2021 11:53 Відповісти
О боже................
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27.04.2021 11:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485458 ПОЧЕМУ ТВАРЬ ? что она Вам плохого сделала?
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27.04.2021 12:15 Відповісти
Врет она и не краснеет. Рупор пропаганды
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27.04.2021 12:29 Відповісти
Ой как интересно! А про что она врёт и что пропагандирует? (извините что я не в теме)
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27.04.2021 12:34 Відповісти
А Вы знаете чем заменить локдаун?
Мне эти локДАУНЫ тоже весьма поднадоели
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27.04.2021 12:38 Відповісти
"Вот это поворот"!! ©
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27.04.2021 11:44 Відповісти
Это не поворот. Вот это поворот - https://www.youtube.com/watch?v=Urp6wiPFRMw
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27.04.2021 11:55 Відповісти
Идиотка
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27.04.2021 12:12 Відповісти
Хамка.
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27.04.2021 12:14 Відповісти
Нельзя зариться на святое - на курточку Степанова!!!
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27.04.2021 11:45 Відповісти
Нужно сносить к е...й матери всего степанова!
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27.04.2021 11:48 Відповісти
Степанова поставила партия зеленых слуг олигархов, значит попросить его вон и его партию.
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27.04.2021 12:16 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26623995.html Ну всё, сейчас начнутся массовые очереди на вакцинацию

Побороть коронавирус одной только вакцинацией невозможно, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5481

Новость дня: Перенесённое заболевание COVID-19 увеличивает риск развития эректильной дисфункции в 3 раза.

Эректильная дисфункция (ЭД) как признак эндотелиальной дисфункции (предвестник и ранний маркер атеросклероза) может быть краткосрочным или долгосрочным осложнением COVID-19. Кроме того, поскольку ЭД является клиническим маркером и предиктором неинфекционных хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, субъекты с ЭД потенциально могут иметь более высокий риск заражения COVID-19.

Цель исследования заключалась в изучении распространённости ЭД среди мужчин с установленным диагнозом COVID-19 и измерить связь COVID-19 и эректильной дисфункции. Подавляющее большинство исследований, посвященных изучению воздействия COVID-19 на мужское сексуальное и репродуктивное здоровье, были сосредоточены на фертильности и её сохранении, и на сегодняшний день нет определённых доказательств наличия SARS-CoV-2 в семенной жидкости, однако есть основания подозревать, что сексуальное качество жизни и функции также могут быть ухудшены вследствие COVID-19. В этом исследовании, насколько мне известно, авторы впервые исследовали возможную связь между эректильной функцией и COVID-19 в реальных условиях.

Авторы рассмотрели данные онлайн-опроса Sex&COVID (проведенного с 7 апреля по 4 мая 2020 года в Италии), чтобы получить выборку итальянских мужчин, ведущих активную половую жизнь, с зарегистрированной инфекцией SARS ‐ CoV ‐ 2. Соответствующая выборка мужчин, ведущих половую жизнь с отрицательным результатом на COVID-19, также была получена с использованием сопоставления оценок предрасположенности в соотношении 3:1. В опросе использовались различные стандартизированные психометрические инструменты для измерения влияния изоляции и социального дистанцирования на интрапсихическое, семейное и сексуальное здоровье итальянских испытуемых.

Полученные результаты не радуют:
В анализ были включены 100 мужчин (25 COVID-положительных; 75 COVID-отрицательных). Распространенность ЭД была значительно выше в группе COVID+ (28% против 9,33%; p = 0,027). Модели логистической регрессии подтвердили значительное влияние COVID-19 на развитие ЭД, независимо от других переменных, влияющих на эректильную функцию, таких как психологический статус, возраст и ИМТ (индекс массы тела). Аналогичным образом, пациенты с ЭД с большей вероятностью имели COVID-19 с поправкой на возраст и ИМТ.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10216655398291132&set=a.2392218498624 Aleksina Nadezhda
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27.04.2021 11:47 Відповісти
эта придворная инфекционистка вчера такую ересь несла
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27.04.2021 11:47 Відповісти
ну дык. видать "вакцинировалась" продукцией отечественной "фармкомпании":
https://www.youtube.com/watch?v=AV4RPcjn6cg
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27.04.2021 12:03 Відповісти
Правильно! Ударим асфальтом по коронавирусу!

Ольга Голубовская не хочет нам рассказать, сколько в Израиле вакцинированно процентов населения, за какой период и какой вакциной? И когда в Израиле закрылся последний пункт вакцинации. Очень интересно.
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27.04.2021 11:48 Відповісти
Слава богу: в Израиле минздрав -- не степанов и премьер/президент -- не зеленский.
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27.04.2021 11:50 Відповісти
Раз упомянули Землю обетованную... Вот что бывает, когда при власти евреи-НЕидиоты и ковидный фонд используется по назначению:

Коронавирус в Израиле: заражаемость двузначная, смертность единичная

26 АПРЕЛЯ 2021 22:58
В воскресенье анализы на "ковид" сдали 31.145 человек, из них зараженными оказались всего 77 (0,3%).Текущее число зарегистрированных носителей вируса продолжает снижаться - на вечер понедельника их осталось 1662 (1705 в воскресенье).Тяжелобольных, согласно последней сводке, 145 (в воскресенье их было 147), из них 85 пребывают в "критическом состоянии", то есть при смерти.
За сутки список летальных случаев среди зараженных увеличился на единицу - сейчас их 6353.
Число полностью привитых израильтян достигло 5,02 миллиона - оно постепенно нагоняет число "единожды привитых", которых на данный момент 5,38 миллиона.
Самое большое количество носителей вируса зарегистрировано в Иерусалиме - 343. На втором месте Тель-Авив - 129.
Третье место по числу зараженных занимает Пардес-Хана - Куркар, где произошла https://www.9tv.co.il/item/28093 "школьная вспышка" - там сейчас 48 носителей вируса.
Затем идут Беэр-Шева (44 зараженных), Нетания (44), Ашдод (40), Ришон ле-Цион (35), Хайфа (34), Петах-Тиква (29), Бейт-Шемеш (28), Ашкелон (26 зараженных).
показати весь коментар
27.04.2021 11:54 Відповісти
да....израиль вакцинировали......НО РОГА РАСТУТ МЕДЛЕННО!!!!!!!!!после вакцинации евреи уже будут совскм не евреи.у и сравнить народ израиля и НАРОД УКРАИНЫ.......!!!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!Теперь править миром будут УКРАИНЦЫ!!!!!!!!!
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27.04.2021 12:05 Відповісти
Пока жив программист, программный код будет идти бесконечно!!!!. Вы не представляете его возможностей, вы даже и не пытаетесь их представить. Поэтому единственный выход - это убрать программиста. Для этого нужна консолидация всей планеты, и это не пустые слова.
Перед вами другая форма жизни, а вы с ружбайками по границах бегаете.
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27.04.2021 12:06 Відповісти
В Израиле ТОТ ЕЩЕ ДУРДОМ /потому что там живут израильтяне, а все евреи за его пределами/! Цыплят по осени считают, рано делать выводы по эффективности вакцины и компании по ее проведению. Те, кто не переболел первичной формой вируса возможно уменьшили шансы на выживание от его последующих мутаций
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27.04.2021 12:18 Відповісти
Ковід-дисиденти, не дякуйте. Схема чіпа.
Подолати коронавірус самою лише вакцинацією неможливо, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8478
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27.04.2021 12:19 Відповісти
Это секретная схема - дистошн примочка для электрогитары .
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27.04.2021 12:41 Відповісти
Ану тихо!
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27.04.2021 14:46 Відповісти
Дякую.
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27.04.2021 14:16 Відповісти
И ежу понятно, вакцинация бесполезна!
Если она длится больше времени действия антител у первых вакцинированных.
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27.04.2021 12:19 Відповісти
Чем больше слушаю эту О.Голубовскую тем больше убеждаюсь,что она очень далека от мнения , что она " лучший инфекционист Украины"!! Она больше похожа на КОМИССАРА времен войны!! Все кругом виноваты , только не бездельники-инфекционисты, не безграмотные министры и их замы, и не комуняки!! ... И то не так и эдак не так! Словом: ""Не знаю як, но не так""!! Так возьмитесь вместе с Степановым, Радуцким и Ляшко и сделайте как надо!! Что ?? Кишка тонка?? Это вам не масками торговать из госрезерва и личные карманы набивать!!
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27.04.2021 13:10 Відповісти
Она больше похожа на проплаченную шавку
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27.04.2021 13:16 Відповісти
Подскажите, вот это недоразумение - не жена ли, случайно, Лёни Голубковского? Уж слишком много сходства
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27.04.2021 13:14 Відповісти
Помітила закономірність - Степанов водить Голубовську майже на усі ефіри там де є сам . Вона - грає роль типу « незалежного експерта» яка « нічого не має спільного з політикою» , а по факту являється підпискою Степанова . Розкриває роти так , коли хтось йому щось конкретне закидає з його тотального провалу - що мами та дружини не потрібно
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27.04.2021 16:48 Відповісти
правильно.
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28.04.2021 05:39 Відповісти
 
 