Подолати коронавірус самою лише вакцинацією неможливо, - Голубовська. ВIДЕО

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що для перемоги над коронавірусом недостатньо тільки проводити вакцинацію. За її словами, необхідний комплекс заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це Голубовська заявила в ефірі ICTV.

Вона навела як приклад Ізраїль, де провели правильну кампанію вакцинації і відправили всіх на жорсткий карантин.

"Подолати інфекційне захворювання тільки однією вакцинацією неможливо, це тільки один із заходів, де вакцинація важлива частина, але не єдина. В Ізраїлі зробили дуже грамотно, вони провели цю кампанію жорстко, і це було правильно. В тому числі відправили всіх у досить суворий локдаун", - сказала Голубовська.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі поліпшується завдяки агресивній кампанії з імунізації населення. За даними МОЗ, наразі понад п'ять мільйонів осіб отримали обидві дози вакцини, що становить майже 54% всього населення або понад 80% населення старше 16 років.

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