Україна на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19, - МОЗ

Україна на сьогодні розташовується на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19

Про це на онлайн зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" повідомила генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країна зараз в рейтингу вакцинації, в рейтингу країн, за даними на вчора, посідає 81 місце. ... Ми очікуємо з цієї нової поставки вакцини AstraZeneca, наші регіони, відкривши понад 2000 пунктів щеплення, покажуть нові потужності", - розповіла Карчевич.

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За даними МОЗ, з 539 133 вакцинованих від COVID-19 - 472 593 особи були вакциновані вакциною AstraZenecaа (Covishield ), 38 940 осіб - вакциною Sinovac (CoronaVac), 27 600 осіб — вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Також Карчевич повідомила, що серед вакцинованих найбільше осіб віком 20-39 років.

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