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Новини
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Україна на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19, - МОЗ

Україна на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19, - МОЗ

Україна на сьогодні розташовується на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19

Про це на онлайн зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" повідомила генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країна зараз в рейтингу вакцинації, в рейтингу країн, за даними на вчора, посідає 81 місце. ... Ми очікуємо з цієї нової поставки вакцини AstraZeneca, наші регіони, відкривши понад 2000 пунктів щеплення, покажуть нові потужності", - розповіла Карчевич.

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За даними МОЗ, з 539 133 вакцинованих від COVID-19 - 472 593 особи були вакциновані вакциною AstraZenecaа (Covishield ), 38 940 осіб - вакциною Sinovac (CoronaVac), 27 600 осіб — вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Також Карчевич повідомила, що серед вакцинованих найбільше осіб віком 20-39 років.

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Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5390) рейтинг (1650)


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Топ коментарі
+7
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https://mobile.twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69
Медальний залік переможця чемпіонату світу по боротьбі з короновірусом.

ПЕРШЕ місце в світі!!!!!
Правда з кінця,але ж ПЕРШЕ!!!

Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3280
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27.04.2021 15:14
+4
Зепабеда?
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27.04.2021 15:14
+3
А куда делись обещанные "величайшим" 10 млн. доз вакцин? Испарились? А с 1 июня в Европе вводят паспорта вакцинации. Дорогой нарид, порадовались были безвизу? Хватит.
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27.04.2021 15:15
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https://mobile.twitter.com/antegotovina69

https://mobile.twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69
Медальний залік переможця чемпіонату світу по боротьбі з короновірусом.

ПЕРШЕ місце в світі!!!!!
Правда з кінця,але ж ПЕРШЕ!!!

Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3280
показати весь коментар
27.04.2021 15:14 Відповісти
Зелена Шмаркля доручив Іллі Киві розробити вакцину
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27.04.2021 15:17 Відповісти
"Наша страна будет одной из первых, которая получит доступ к вакцине от коронавируса». Вова Осел Оманский. Июль 2020.
А теперь смотрим на график...Последнее! место.. Все норм..зелебобикам не жмет.
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27.04.2021 15:24 Відповісти
Так Зеля ж имел в виду Израиль!
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27.04.2021 15:47 Відповісти
зепоц,посмотри кто на первом месте.Не кошерно как-то...
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27.04.2021 15:50 Відповісти
демагогя в картинках..
зараз 3 відсотка провакциновано,не 0.
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13.07.2021 19:24 Відповісти
точніше 4.4..отримали 1-й укол..

Венесуелу і Гватемалу таки обійшли.. там 4.3
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13.07.2021 19:33 Відповісти
Зепабеда?
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27.04.2021 15:14 Відповісти
А куда делись обещанные "величайшим" 10 млн. доз вакцин? Испарились? А с 1 июня в Европе вводят паспорта вакцинации. Дорогой нарид, порадовались были безвизу? Хватит.
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27.04.2021 15:15 Відповісти
На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
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27.04.2021 15:15 Відповісти
Зеленський та пріхлєбатєлі.
Їм же треба їздити, літати в Європу, а "73%" не дуже і потрібен був той безвіз.
Будуть сидіти вдома, як і мріяли.
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27.04.2021 16:41 Відповісти
провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%.
порохоботи такі брехуни...
втім,як і їх лідер..
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13.07.2021 19:26 Відповісти
Вообще то считаются только те люди, которые получили две дозы вакцины.
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27.04.2021 15:30 Відповісти
Не заважай людям розганяти зраду.
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27.04.2021 15:32 Відповісти
Вообще то, Пфайзер только получили, по твоей логике во всех категориях, в таком случае должен быть 0
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27.04.2021 15:36 Відповісти
Или им с разницей в один день Пфайзер кололи?
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27.04.2021 15:38 Відповісти
Тогда Украина вобще первая с конца.
Насколько я помню, в Украине полностью вакцинированных от 2 до 5 человек.
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27.04.2021 16:24 Відповісти
Директорат развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава у нас есть. И генеральный директор у него есть. А вакцинации б...ть нет.
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27.04.2021 15:31 Відповісти
Рядом с развитыми странами?
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27.04.2021 16:15 Відповісти
 
 