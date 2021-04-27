Україна на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19, - МОЗ
Україна на сьогодні розташовується на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19
Про це на онлайн зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" повідомила генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Країна зараз в рейтингу вакцинації, в рейтингу країн, за даними на вчора, посідає 81 місце. ... Ми очікуємо з цієї нової поставки вакцини AstraZeneca, наші регіони, відкривши понад 2000 пунктів щеплення, покажуть нові потужності", - розповіла Карчевич.
За даними МОЗ, з 539 133 вакцинованих від COVID-19 - 472 593 особи були вакциновані вакциною AstraZenecaа (Covishield ), 38 940 осіб - вакциною Sinovac (CoronaVac), 27 600 осіб — вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Також Карчевич повідомила, що серед вакцинованих найбільше осіб віком 20-39 років.
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Медальний залік переможця чемпіонату світу по боротьбі з короновірусом.
ПЕРШЕ місце в світі!!!!!
Правда з кінця,але ж ПЕРШЕ!!!
А теперь смотрим на график...Последнее! место.. Все норм..зелебобикам не жмет.
зараз 3 відсотка провакциновано,не 0.
Венесуелу і Гватемалу таки обійшли.. там 4.3
Їм же треба їздити, літати в Європу, а "73%" не дуже і потрібен був той безвіз.
Будуть сидіти вдома, як і мріяли.
порохоботи такі брехуни...
втім,як і їх лідер..
Насколько я помню, в Украине полностью вакцинированных от 2 до 5 человек.