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Новини Коронавірус і карантин
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Жодна доза Pfizer не використовуватиметься не за призначенням, - Степанов

Жодна доза Pfizer не використовуватиметься не за призначенням, - Степанов

Вакцинація з використанням препарату Pfizer здійснюється виключно відповідно до Дорожньої карти вакцинації, жодна доза не була і не буде використана не за призначенням.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Степанов закликав політиків не спекулювати на цій темі.

"Щеплення роблять у спеціалізованих закладах – психоневрологічних інтернатах, будинках для літніх людей, решті закладів медичного призначення. Вакцинуємо як людей, які там перебувають, так і медичних та соціальних працівників. Крім цього, щеплення вакциною Pfizer отримують працівники ДСНС – наші рятувальники. Жодної вакцинації інших осіб, які не передбачені нашим планом вакцинації, проведено не було", – наголосив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишками Pfizer не будуть вакцинувати лідерів думок і політиків, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+9
Это называется игра слов.
Вколоть в рамках программы вакцинации или продать в частную клинику и вакцинировать платно: и то и другое является использованием по назначению.
Использовать вакцину как антифриз или заправлять ею зажигалки, никто не будет...
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27.04.2021 15:08
+6
степанов отправит их "по назначению" черед фирмы-прокладки типа "божьей благодати"
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27.04.2021 15:06
+3
Ну цей жарт йому точно в 95 кварталі писали
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27.04.2021 15:08
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степанов отправит их "по назначению" черед фирмы-прокладки типа "божьей благодати"
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27.04.2021 15:06 Відповісти
а на золотом дереве растет... золото
у нас крутой министр - даже в Израиле он бы в камере еже министрировал
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27.04.2021 15:06 Відповісти
Хочу списки отримавших вакцини, всіх
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27.04.2021 15:07 Відповісти
Конечно, все вы уже вакцинировались Спутником.
( Инфа 100% )
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27.04.2021 15:07 Відповісти
Это называется игра слов.
Вколоть в рамках программы вакцинации или продать в частную клинику и вакцинировать платно: и то и другое является использованием по назначению.
Использовать вакцину как антифриз или заправлять ею зажигалки, никто не будет...
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27.04.2021 15:08 Відповісти
Ну цей жарт йому точно в 95 кварталі писали
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27.04.2021 15:08 Відповісти
не по назначению - это перорально? что этот министр курткоохранения имел ввиду?
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27.04.2021 15:14 Відповісти
а знаєте скіко сірот, жертв преступного режіма парашенка лишилось??? тут і 1млн не вистачить на їх вакцинацію
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27.04.2021 15:14 Відповісти
Це жарт? Чи вішак дорогого паоюоьта таки справді нас переконує, що саме ця вакцина не буде використана, як засіб для миття рук, чи ін'єкція домашній тварині (не людині). Тму загалом я спокійний. Чи не зовсім? 🤔
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27.04.2021 15:14 Відповісти
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27.04.2021 15:16 Відповісти
На всі будинки пристарілих знайшлась ОДНА бабуся 80 років, яку привили Pfizer. Степаха, не кажи про ці будинки у множині і бабуся теж в одному екземплярі. Але то таке - процес тіпа йде.
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27.04.2021 15:19 Відповісти
а чого не можливо? це у Європі доживають до таких років. може якась українка дала жару.
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27.04.2021 15:34 Відповісти
На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
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27.04.2021 15:22 Відповісти
Истинное назначение вакцинации держат в тайне.
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27.04.2021 15:28 Відповісти
Жодна доза Pfizer не використовуватиметься не за призначенням, - Степанов - Цензор.НЕТ 142"
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27.04.2021 15:37 Відповісти
Все 20 штук...
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27.04.2021 15:29 Відповісти
У него даже нет дорогих штанов.Пока.
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27.04.2021 15:29 Відповісти
Брехлива тварина, хто тобі вірить?!
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27.04.2021 15:31 Відповісти
Колоть Пфайзер таким как зе и сте -- это и есть не по назначению.
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27.04.2021 15:46 Відповісти
Вот тут стоит начинать беспокоится после такого громкого объявления. У сегодняшней власти всегда зеленаоборот получается.
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27.04.2021 15:53 Відповісти
а че б ОПЗЖ и прочих коммунистов принудительно не привить спутником? оно, кстати, вроде и работает, но не всегда и больно. зато показательно будет, любовь к рашке реализуют.
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27.04.2021 16:36 Відповісти
 
 