Жодна доза Pfizer не використовуватиметься не за призначенням, - Степанов
Вакцинація з використанням препарату Pfizer здійснюється виключно відповідно до Дорожньої карти вакцинації, жодна доза не була і не буде використана не за призначенням.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Степанов закликав політиків не спекулювати на цій темі.
"Щеплення роблять у спеціалізованих закладах – психоневрологічних інтернатах, будинках для літніх людей, решті закладів медичного призначення. Вакцинуємо як людей, які там перебувають, так і медичних та соціальних працівників. Крім цього, щеплення вакциною Pfizer отримують працівники ДСНС – наші рятувальники. Жодної вакцинації інших осіб, які не передбачені нашим планом вакцинації, проведено не було", – наголосив міністр.
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у нас крутой министр - даже в Израиле он бы в камере еже министрировал
( Инфа 100% )
Вколоть в рамках программы вакцинации или продать в частную клинику и вакцинировать платно: и то и другое является использованием по назначению.
Использовать вакцину как антифриз или заправлять ею зажигалки, никто не будет...