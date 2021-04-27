Жодна доза Pfizer не використовуватиметься не за призначенням, - Степанов

Вакцинація з використанням препарату Pfizer здійснюється виключно відповідно до Дорожньої карти вакцинації, жодна доза не була і не буде використана не за призначенням.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Степанов закликав політиків не спекулювати на цій темі.

"Щеплення роблять у спеціалізованих закладах – психоневрологічних інтернатах, будинках для літніх людей, решті закладів медичного призначення. Вакцинуємо як людей, які там перебувають, так і медичних та соціальних працівників. Крім цього, щеплення вакциною Pfizer отримують працівники ДСНС – наші рятувальники. Жодної вакцинації інших осіб, які не передбачені нашим планом вакцинації, проведено не було", – наголосив міністр.

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