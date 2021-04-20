Залишками Pfizer не будуть вакцинувати лідерів думок і політиків, - Степанов. ВIДЕО
Вакциною Pfizer будуть щеплені виключно ті категорії громадян, які передбачені національним планом вакцинації. Тобто тільки мешканці будинків для літніх людей, рятувальники, прикордонники і співробітники МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Я вніс зміни в дорожню карту вакцинації... і заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer "лідерів думок", відомих особистостей, політиків і всіх інших. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом. А саме її отримають виключно і тільки жителі геріатричних закладів, тобто будинків для літніх людей, персонал цих будинків. А також наші рятувальники та прикордонники, співробітники МВС", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, після кожного щеплення буде зарезервована відразу друга доза Pfizer.
За яким критерієм їх визначати???
Може ще будемо голосування проводити (наприклад, у смартфоні), хто достойний впкцинуватися Пфайзером , а хто ні?
Ні, не так. Треба провести аукціон, на якому розіграти можливість впкциновуватись залишками вакцини Пфайзер!