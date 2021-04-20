УКР
Залишками Pfizer не будуть вакцинувати лідерів думок і політиків, - Степанов. ВIДЕО

Вакциною Pfizer будуть щеплені виключно ті категорії громадян, які передбачені національним планом вакцинації. Тобто тільки мешканці будинків для літніх людей, рятувальники, прикордонники і співробітники МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я вніс зміни в дорожню карту вакцинації... і заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer "лідерів думок", відомих особистостей, політиків і всіх інших. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом. А саме її отримають виключно і тільки жителі геріатричних закладів, тобто будинків для літніх людей, персонал цих будинків. А також наші рятувальники та прикордонники, співробітники МВС", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, після кожного щеплення буде зарезервована відразу друга доза Pfizer.

Топ коментарі
+5
"Залишки" я так розумію - це 80 відсотків отриманої вакцини? Нє? Ну правильно, Пфайзером щеплюватися має главзебвл і квартал, а не рядові любителі популізму.
20.04.2021 10:19 Відповісти
+4
А хто такі "лідери мнєній"?
За яким критерієм їх визначати???
Може ще будемо голосування проводити (наприклад, у смартфоні), хто достойний впкцинуватися Пфайзером , а хто ні?

Ні, не так. Треба провести аукціон, на якому розіграти можливість впкциновуватись залишками вакцини Пфайзер!
20.04.2021 10:25 Відповісти
+3
вакцина для людей и недолюдей....
20.04.2021 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у меня есть мнения что степанов пи рас - теперь меня вакцинируют?
20.04.2021 11:46 Відповісти
Курточку постирал за 0.6 к?
20.04.2021 10:17 Відповісти
Патамушта лідери думок зелені не потрібні.
20.04.2021 10:18 Відповісти
стіпанову і всьому його помьоту спутнік в сраку і в крематорій
20.04.2021 10:18 Відповісти
Да...их бы "Спутником"..
20.04.2021 10:33 Відповісти
🤫🙄😅😂🤣
20.04.2021 12:05 Відповісти
 
 