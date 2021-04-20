Остатками Pfizer не будут вакцинировать лидеров мнений и политиков, - Степанов. ВИДЕО
Вакциной Pfizer будут привиты исключительно те категории граждан, которые предусмотрены национальным планом вакцинации. То есть только жители домов престарелых, спасатели, пограничники и сотрудники МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я внес изменения в дорожную карту вакцинации. ... и запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer "лидеров мнений", известных личностей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для тех категорий граждан, которые предусмотрены нашим национальным планом. А именно ее получат исключительно и только жители гериатрических заведений, то есть домов престарелых, персонал этих домов. А также наши спасатели и пограничники, сотрудники МВД", - отметил глава Минздрава.
По его словам, после каждой прививки будет зарезервирована сразу вторая доза Pfizer.
За яким критерієм їх визначати???
Може ще будемо голосування проводити (наприклад, у смартфоні), хто достойний впкцинуватися Пфайзером , а хто ні?
Ні, не так. Треба провести аукціон, на якому розіграти можливість впкциновуватись залишками вакцини Пфайзер!