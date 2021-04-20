РУС
Остатками Pfizer не будут вакцинировать лидеров мнений и политиков, - Степанов. ВИДЕО

Вакциной Pfizer будут привиты исключительно те категории граждан, которые предусмотрены национальным планом вакцинации. То есть только жители домов престарелых, спасатели, пограничники и сотрудники МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я внес изменения в дорожную карту вакцинации. ... и запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer "лидеров мнений", известных личностей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для тех категорий граждан, которые предусмотрены нашим национальным планом. А именно ее получат исключительно и только жители гериатрических заведений, то есть домов престарелых, персонал этих домов. А также наши спасатели и пограничники, сотрудники МВД", - отметил глава Минздрава.

По его словам, после каждой прививки будет зарезервирована сразу вторая доза Pfizer.

+5
"Залишки" я так розумію - це 80 відсотків отриманої вакцини? Нє? Ну правильно, Пфайзером щеплюватися має главзебвл і квартал, а не рядові любителі популізму.
20.04.2021 10:19 Ответить
+4
А хто такі "лідери мнєній"?
За яким критерієм їх визначати???
Може ще будемо голосування проводити (наприклад, у смартфоні), хто достойний впкцинуватися Пфайзером , а хто ні?

Ні, не так. Треба провести аукціон, на якому розіграти можливість впкциновуватись залишками вакцини Пфайзер!
20.04.2021 10:25 Ответить
+3
вакцина для людей и недолюдей....
20.04.2021 10:16 Ответить
у меня есть мнения что степанов пи рас - теперь меня вакцинируют?
20.04.2021 11:46 Ответить
Курточку постирал за 0.6 к?
20.04.2021 10:17 Ответить
Патамушта лідери думок зелені не потрібні.
20.04.2021 10:18 Ответить
стіпанову і всьому його помьоту спутнік в сраку і в крематорій
20.04.2021 10:18 Ответить
Да...их бы "Спутником"..
20.04.2021 10:33 Ответить
🤫🙄😅😂🤣
20.04.2021 12:05 Ответить
 
 