Ни одна доза Pfizer не будет использована не по назначению, - Степанов

Вакцинация с использованием препарата Pfizer осуществляется исключительно согласно Дорожной карте вакцинации, ни одна доза не была и не будет использована не по назначению.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Степанов призвал политиков не спекулировать на этой теме.

"Прививки делают в специализированных учреждениях - психоневрологических интернатах, домах престарелых, остальных заведениях медицинского назначения. Вакцинируем как людей, которые там находятся, так и медицинских и социальных работников. Кроме этого, прививки вакциной Pfizer получают работники ГСЧС - наши спасатели. Никакой вакцинации других лиц, которые не предусмотрены нашим планом вакцинации, проведено не было", - подчеркнул министр.

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