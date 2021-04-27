Ни одна доза Pfizer не будет использована не по назначению, - Степанов
Вакцинация с использованием препарата Pfizer осуществляется исключительно согласно Дорожной карте вакцинации, ни одна доза не была и не будет использована не по назначению.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Степанов призвал политиков не спекулировать на этой теме.
"Прививки делают в специализированных учреждениях - психоневрологических интернатах, домах престарелых, остальных заведениях медицинского назначения. Вакцинируем как людей, которые там находятся, так и медицинских и социальных работников. Кроме этого, прививки вакциной Pfizer получают работники ГСЧС - наши спасатели. Никакой вакцинации других лиц, которые не предусмотрены нашим планом вакцинации, проведено не было", - подчеркнул министр.
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у нас крутой министр - даже в Израиле он бы в камере еже министрировал
( Инфа 100% )
Вколоть в рамках программы вакцинации или продать в частную клинику и вакцинировать платно: и то и другое является использованием по назначению.
Использовать вакцину как антифриз или заправлять ею зажигалки, никто не будет...