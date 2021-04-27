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Новости Коронавирус и карантин
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Ни одна доза Pfizer не будет использована не по назначению, - Степанов

Ни одна доза Pfizer не будет использована не по назначению, - Степанов

Вакцинация с использованием препарата Pfizer осуществляется исключительно согласно Дорожной карте вакцинации, ни одна доза не была и не будет использована не по назначению.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Степанов призвал политиков не спекулировать на этой теме.

"Прививки делают в специализированных учреждениях - психоневрологических интернатах, домах престарелых, остальных заведениях медицинского назначения. Вакцинируем как людей, которые там находятся, так и медицинских и социальных работников. Кроме этого, прививки вакциной Pfizer получают работники ГСЧС - наши спасатели. Никакой вакцинации других лиц, которые не предусмотрены нашим планом вакцинации, проведено не было", - подчеркнул министр.

Читайте также: Остатками Pfizer не будут вакцинировать лидеров мнений и политиков, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+9
Это называется игра слов.
Вколоть в рамках программы вакцинации или продать в частную клинику и вакцинировать платно: и то и другое является использованием по назначению.
Использовать вакцину как антифриз или заправлять ею зажигалки, никто не будет...
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27.04.2021 15:08
+6
степанов отправит их "по назначению" черед фирмы-прокладки типа "божьей благодати"
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27.04.2021 15:06
+3
Ну цей жарт йому точно в 95 кварталі писали
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27.04.2021 15:08
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степанов отправит их "по назначению" черед фирмы-прокладки типа "божьей благодати"
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27.04.2021 15:06 Ответить
а на золотом дереве растет... золото
у нас крутой министр - даже в Израиле он бы в камере еже министрировал
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27.04.2021 15:06 Ответить
Хочу списки отримавших вакцини, всіх
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27.04.2021 15:07 Ответить
Конечно, все вы уже вакцинировались Спутником.
( Инфа 100% )
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27.04.2021 15:07 Ответить
Это называется игра слов.
Вколоть в рамках программы вакцинации или продать в частную клинику и вакцинировать платно: и то и другое является использованием по назначению.
Использовать вакцину как антифриз или заправлять ею зажигалки, никто не будет...
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27.04.2021 15:08 Ответить
Ну цей жарт йому точно в 95 кварталі писали
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27.04.2021 15:08 Ответить
не по назначению - это перорально? что этот министр курткоохранения имел ввиду?
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27.04.2021 15:14 Ответить
а знаєте скіко сірот, жертв преступного режіма парашенка лишилось??? тут і 1млн не вистачить на їх вакцинацію
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27.04.2021 15:14 Ответить
Це жарт? Чи вішак дорогого паоюоьта таки справді нас переконує, що саме ця вакцина не буде використана, як засіб для миття рук, чи ін'єкція домашній тварині (не людині). Тму загалом я спокійний. Чи не зовсім? 🤔
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27.04.2021 15:14 Ответить
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27.04.2021 15:16 Ответить
На всі будинки пристарілих знайшлась ОДНА бабуся 80 років, яку привили Pfizer. Степаха, не кажи про ці будинки у множині і бабуся теж в одному екземплярі. Але то таке - процес тіпа йде.
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27.04.2021 15:19 Ответить
а чого не можливо? це у Європі доживають до таких років. може якась українка дала жару.
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27.04.2021 15:34 Ответить
На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
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27.04.2021 15:22 Ответить
Истинное назначение вакцинации держат в тайне.
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27.04.2021 15:28 Ответить
Жодна доза Pfizer не використовуватиметься не за призначенням, - Степанов - Цензор.НЕТ 142"
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27.04.2021 15:37 Ответить
Все 20 штук...
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27.04.2021 15:29 Ответить
У него даже нет дорогих штанов.Пока.
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27.04.2021 15:29 Ответить
Брехлива тварина, хто тобі вірить?!
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27.04.2021 15:31 Ответить
Колоть Пфайзер таким как зе и сте -- это и есть не по назначению.
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27.04.2021 15:46 Ответить
Вот тут стоит начинать беспокоится после такого громкого объявления. У сегодняшней власти всегда зеленаоборот получается.
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27.04.2021 15:53 Ответить
а че б ОПЗЖ и прочих коммунистов принудительно не привить спутником? оно, кстати, вроде и работает, но не всегда и больно. зато показательно будет, любовь к рашке реализуют.
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27.04.2021 16:36 Ответить
 
 